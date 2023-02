Potrivit unui comunicat transmis de Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), în luna ianuarie 2023, au fost produse în România un număr de 38.568 autoturisme, o creștere de +9.65% față de luna ianuarie 2022, respectiv 35.171 unități.

Mai mult, dintre acestea 26.322 unități au fost produse în uzina DACIA de la Mioveni și 12.246 unități au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova.

Înmatriculări autoturisme noi în România

Potrivit ACAROM, înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut în ianuarie 2023 cu 31.37% față de ianuarie 2022, atingând un volum de 12.266 unități.

În ceea ce privește autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în ianuarie 2023 cifra de 23.260 unități, o scădere de – 4.5 % față de ianuarie 2022.

Clasamentul pe mărci autoturisme noi, ianuarie 2023:

DACIA cu 4.574 unități RENAULT cu 1.223 unități HYUNDAI cu 765 unități TOYOTA cu 30 unități VOLKSWAGEN cu 626 unități SKODA cu 578 unități FORD cu 546 unități MERCEDES cu 439 unități BMW cu 438 unități SUZUKI cu 378 unități

Înmatriculări de autoturisme noi în Uniunea Europeană

În luna decembrie 2022, înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au crescut cu +12.8% față de decembrie 2021, atingandu-se un nivel de 897.115 unități.

În total, în anul 2022 au fost înmatriculate un număr de 9.256.078 unități, o scădere cu -4.6% față de 2021.

Comparativ cu 2021 au fost înregistrate scăderi ale înmatriculărilor de autoturisme noi în: Italia (-9.7%), Franța (-7.8%), Spania (-5.4%) în timp ce Germania a înregistrat o creștere de +1.1%

România se situează pe poziția 13 în UE, cu un volum de 129.328 autoturisme noi înmatriculate, în creștere cu +6.7% comparativ cu 2021.

În ceea ce privește constructorii de automobile, cele mai multe autoturisme noi înmatriculate în total Europa sunt reprezentate de grupul VW cu 2.789.888 unități, în scădere cu -5.7%, urmate de grupul STELANTIS cu 2.052.543 unități, în scădere cu -13.7%, și de Grupul Renault cu 1.061.560 unități, în scădere cu -2.9% (din care DACIA: 475.511 unități, în creștere cu +15.8% față de 2021). Autoturismele marca Ford au reprezentat în 2022 un număr de 516.614 unități noi înmatriculate,în scădere cu 0.3% față de 2021.

Dacia, pe locul 3 în Europa în clasamentul vânzărilor

La mijlocul lunii ianuarie, Dacia anunța că a vândut în 2022 un număr de 573.800 de vehicule, cu 6,8% mai mult față de anul precedent. Astfel, a fost depășit pragul simbolic de 8 milioane de automobile vândute de la lansarea modelului Logan, în 2004.

Tot luna trecută, Dacia a anunțat că a înregistrat nivele record ale cotelor sale de piață:

3,7% pe piaţa VP+VU din Europa (+0,5 puncte procentuale vs. 2021)

4,2% pe piața VP din Europa (+0,7 puncte procentuale vs. 2021)

7,6% pe piața VP din Europa în segmentul clienților persoane fizice (+1,4 puncte procentuale vs. 2021), consolidându-și astfel poziția a 3-a în clasamentul european al vânzărilor către clienții particulari.