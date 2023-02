Inflația se poate tempera, dar nu toate prețurile vor scădea

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, este de părere că inflația s-ar putea tempera și ar putea să scadă sub 8% anul acesta. Pe de altă parte, el punctează că acest lucru nu înseamnă că va exista și o scădere generală a prețurilor.

Chiar dacă unele prețuri vor înregistra scăderi, per ansamblu acestea vor continua să crească.

„Cineva a încercat să încapsuleze această realitate: inflația se poate tempera, dar acest lucru nu echivalează cu scăderea nivelului general al prețurilor. Poți să ai unele prețuri care să scadă, dar în ansamblu prețurile vor continua să crească.

Inflația, ca fenomen de creștere a prețurilor, se va tempera. Marea știre bună a anului, în pofida inflației care va continua, e că de la un nivel bine peste 10% – am terminat anul cu 16,2 – 16,3% – anul acesta e probabil, și o spune nu numai BNR, ci și economiști șefi din bănci comerciale, inflația se va situa, dacă nu vom avea niște șocuri puternice, de mare, mare anvergură, chiar sub 8% în acest an. Ar fi o înjumătățire. Eu zic că e o știre extrem de bună”, a declarat președintele Consiliului Fiscal, pentru B1 TV.

Scăderea inflației, o veste bună pentru cei cu venituri mici

În opinia sa, în rândul populației, mai ales aceea cu venituri foarte mici există „o psihoză a creșterii prețurilor”. Dar scăderea inflației este o veste bună, mai ales pentru că această categorie de persoane.

„Există încă o psihoză a creșterii prețurilor, mai ales pentru o parte a populației cu venituri foarte mici și care consumă preponderent bunuri de bază. Pentru acești oameni inflația se simte mult mai mult.

E o știre bună, oricât de surprinzătoare poate să fie o asemenea afirmație, mai ales că se produce pe un fond general. Și în Europa s-a intrat pe un platou la finele anului, iar acum inflația începe s-o ia în jos. (…)

Mai există o explicație: avem o iarnă mai blândă decât s-a anticipat”, a mai afirmat Daniel Dăianu.