Sebastian Burduja susține că România a reușit, în ultimii trei ani, să asigure unul dintre cele mai mici prețuri la gaze și energie electrică din Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat.

Ministrul a subliniat că, în mandatul său, s-au menținut în funcțiune toate grupurile de producție, în condițiile în care între 2009 și 2022 au fost închise peste 7.000 MW din capacitățile pe cărbune și gaz. În paralel, au fost adăugați aproape 2.000 MW în perioada actualului mandat și s-a făcut un progres semnificativ în domeniul stocării energiei, crescând de la sub 20 MWh la 400 MWh de baterii conectate la rețea. Ministrul a evidențiat faptul că investițiile sunt singura soluție durabilă pentru scăderea facturilor, pe termen mediu și lung.

Sebastian Burduja a denunțat campania de dezinformare și atacurile recente la adresa sa, susținând că ar lupta pentru independența energetică, pentru transparență și împotriva corupției presupune asumare și determinare. El a reiterat angajamentul de a servi interesul public și de a combate informațiile false care pot induce panică.

„Energia României trebuie să fie sigură, ieftină și curată – în această ordine de priorități. Avem nevoie de energie verde, pentru care am obținut peste 10 miliarde EUR din fonduri nerambursabile (parcuri solare, eoliene, baterii, investiții în rețele), dar și de energie în bandă (hidro, nuclear, gaz, cărbune). Avem nevoie de fiecare MW. În context, rețineți aceste cifre: România a redus emisiile CO2 cu 77% între 1990 și 2022, cel mai mult din UE. Majoritatea din sectorul energetic. România are cele mai mici emisii CO2/capita din UE, după Suedia, iar UE contribuie cu doar 4,8% din emisiile globale.

Investiții, investiții, investiții. Am urmat această mantră din prima zi, iar rezultatele noastre sunt publice. Sumele atrase, per total, în acești doi ani de mandat, sunt de 14 miliarde EUR – bani europeni gratis. Anul trecut, am pus în funcțiune peste 1250MW grupuri noi – cât în precedenții opt ani la un loc. Anul acesta, planul este pentru peste 2500MW. Fiecare MW nou înseamnă șansa românilor și companiilor românești de a avea facturi mai mici, deci o energie mai ieftină. Și șansa României de a-și consolida independența energetică”, a scris Burduja pe Facebook.