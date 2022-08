A scăzut pentru a treia zi consecutiv

Banca Națională a României (BNR) anunță că indicele ROBOR la trei luni a scăzut vineri, 12 august, la 7,98%, după ce, cu o zi în urmă, ajunsese la 8,02% pe an. Amintim că la începutul acestui an, indicele ROBOR la trei luni era de 3,02% pe an.

De asemenea, în funcție de acest indice se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă.

În același timp, indicele ROBOR la șase luni a scăzut la 8,13% pe an, de la 8,19% pe an cât era cu o zi în urmă. Acest indice este folosit în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă.

BNR arată că indicele ROBOR la 12 luni a scăzut și el de la 8,32% pe an, la 8,27% pe an.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Mugur Isărescu spune că băncile au sărit calul cu indicele ROBOR

În cursul zilei de marți, 9 august, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat că băncile au sărit calul cu indicele ROBOR.

„Aici iarăşi cred că e nevoie de unele explicaţii. De regulă între rata de politică monetară şi ROBOR există o corelaţie. Deci ROBOR-ul se mişcă în apropierea ratei de politică monetară şi este acest interval sau coridor al ratei de politici 1%. Mai jos este rata dobânzii la depozite de la Banca Naţională şi cu un procent, e mai bine spus, un procent peste rata de politică monetară, este vorba de rata Lombard cu care se acordă credite de ultimă instanţă şi overnight.

Şi ROBOR-ul în mod normal se plimbă între cele două pentru că aici se pot finanţa şi băncile şi aşa mai departe. De mai bine de 4 – 5 luni s-a decuplat ROBOR-ul. Aşa ca să mă exprim mai pe înţelesul dumneavoastră, băncile au cam sărit calul cu ROBOR-ul. S-au dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară.

Pentru a înţelege ce s-a întâmplat e nevoie de două lucruri. Unu: acestea sunt dobânzi de piaţă. Şi pieţele au tendinţa aceasta să supra-reacţioneze. Aşa funcţionează pieţele peste tot în lume, mai ales în perioadele de criză, de tensiune. Overreaction este în engleză. Sunt şi alţi termeni: overshoot / undershoot. Deci găsirea punctului de echilibru se face printr-un balans, de multe ori pe extreme”, a spus Mugur Isărescu.