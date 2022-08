BNR a modificat prognoza pentru inflație: 13,9% pentru 2022

Banca Națională a României (BNR) a modificat din nou prognoza pentru inflație. Potrivit instituției bancare, aceasta a fost majorată la 13,9% pentru finalul acestui an. Pentru finalul anului 2023, BNR a prognozat o inflație de 7,5%.

Amintim că în luna mai a acestui an, BNR prognoza o inflație de 12,5% pentru acest an și de 6,7% pentru anul viitor.

Rata anuală a inflației IPC se plafonează pe parcursul trimestrului III, arată banca centrală, în timp ce, din trimestrul IV intră pe o pantă descendentă. Acest lucru se poate întâmpla pe fondul detensionării graduale a piețelor en gros de energie și a celor de produs agroalimentare. De asemenea, ține cont și de disiparea treptată a sincopelor în lanțurile globale de valoarea adăugată, dar şi ca urmare a unor efecte de bază, după corecţiile puternic ascendente ale preţului energiei din 2021, înainte de implementarea schemelor de sprijin ale consumatorilor casnici.

Banca Națională a României (BNR) se așteaptă la o întrerupere temporară a tendinței inflaționiste în trimestrul II de anul viitor, în momentul în care nu vor mai fi în vigoare măsurile de plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

Instituția bancară mai spune că nivelul proiectat pentru luna iunie 2024 este de 2,3% în interiorul intervalului țintei de inflație.

Rata dobânzii de politică monetară a fost majorată

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, a hotărât, în ședința de astăzi, 5 august 2022, majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an, începând cu data de 8 august 2022.

CA al BNR a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50 la sută pe an, de la 5,75 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 4,50 la sută pe an, de la 3,75 la sută pe an, începând cu data de 8 august 2022, păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Rata anuală a inflației a continuat să crească în luna iunie, dar într-un ritm încetinit, așa cum s-a anticipat, urcând la 15,05 la sută, de la 14,49 la sută în luna precedentă, în principal sub influența noilor scumpiri ale alimentelor procesate și combustibililor, parțial contrabalansate de scăderea prețurilor LFO.