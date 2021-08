Riscurile neștiute ale consumului de struguri. Greșeala pe care mulți români o fac fără să știe

Strugurii au un număr mare de beneficii pentru sănătate. Ei te ajută în prevenirea cancerului, a bolilor de inimă și tensiunii arteriale ridicate. Datorită conţinutului său bogat în vitamine din complexul B, C, A şi K, dar şi săruri minerale de potasiu, fosfor, magneziu, fier, calciu şi siliciu, strugurele este considerat un aliment care nu ar trebui să lipsească de pe mesele românilor.

Cu toate acestea, există și contraindicații. Dacă se mănâncă în exces, aceștia ar putea să provoace mari probleme. Deși multe persoane vobresc de cura de struguri, nu toată lumea știe că ea este recomandată doar anumitor persoane. Asta pentru că măncați în exces, strugurii pot duce la îngrăşare. Acesta este și motivul pentru care se recomandă consumul ponderat al acestor fructe. În plus, cura de struguri, dacă nu este făcută conform indicaţiilor, poate provoca inclusiv constipatie.

Pentru persoanele care suferă de anumite boli, este contraindicată cura de struguri. Vorbim aici de cei care se luptă cu diabetul, afecţiunile renale grave, hipertensiunea, retenţia de apă în ţesuturi, colita de fermentaţie.

Cine nu trebuie să bea sucul obţinut din struguri

Cum din acest fruct se face mult îndrăgitul must, românii trebuie să știe că și acesta are anumite contraindicații. El nu trebuie băut în cantităţi mari, mai ales din cauza cantității de zahăr pe care o conţin strugurii, ceea ce face din must o băutură încărcată de calorii.

Sucul obţinut din struguri roşii nu se recomandă celor care suferă de anemie. Asta pentru că are în compoziţie chimicale care scad nivelul de fier din corp. Totodată, mustul este interzis total persoanelor care suferă de diabet.

Strugurii negri conţin cel mai puternic antioxidant din lume: resveratrolul. Acesta, alături de vitaminele şi mineralele conţinute în boabele de struguri, are rolul de a preveni şi chiar combate ateroscleroza, precum şi bolile cardiovasculare secundare acesteia.

O cană cu boabe de struguri roşii sau albi conţine 104 calorii, însă oferă 70% din necesarul zilnic de vitamine de care corpul are nevoie, în special vitamina K şi vitamina C. Cea mai mare cantitate de antioxidanţi şi vitamine se află în coaja strugurilor. Sâmburii de struguri sunt bogaţi în uleiuri vegetale sănătoase, minerale şi complexul de vitamine B. Din sâmburi de struguri se extrage un ulei foarte apreciat.

