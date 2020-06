Rezolvare Subiecte matematică Evaluare Națională 2020! Ce spun profesorii: Un 7 se poate lua extrem de uşor

Subiectele la Matematică primite de elevi miercuri în cadrul Evaluării Naţionale sunt de dificultate medie, se poate lua nota 7 foarte uşor, susţin profesorii. Absolvenţii de gimnaziu au susţinut miercuri proba scrisă la Matematică din cadrul Evaluării Naţionale.

„Subiectele I şi II sunt foarte uşoare, chiar uşoare decât în anii anteriori. Nu au dificultăţi majore. Asta ar însemna un 7, un 7 se poate lua extrem de uşor. Şi un 5 see poate lua extrem de uşor, ca în fiecare an. Singurele probleme apar la subiectul III, la problemele de geometrie plană şi în spaţiu. Problema de geometrie în spaţiu e mai uşoară, nu ridică probleme. Problema de geometrie plană are două puncte mai dificile, sp vedem cum vor fi judecate. Deci, după părerea mea chiar şi nota 8 se poate lua extrem de uşor, chiar 8,50, nota 10 mai greuţ, dar eu mă aştept să fie foarte multe note de 10 la nivelul ţării. Oricum, ministerul s-a ţinut de cuvânt şi a dat la examene subiecte la fel cu cele din testele de antrenament – cele 40 de teste de antrenament – nu a pus nimic din materia de semestrul al II-lea cum era normal să nu pună şi aşa a şi anunţat şi sunt de dificultate mai mică decât în anii anteriori”, a explicat profesorul Ştefan Vlaston, potrivit adevărul.ro.

Ca măsură luată în premieră în acest an, elevii nu vor mai veni la şcoală pentru a afla rezultatele obţinute la examene.

Ei vor primi un cod unic cu ajutorul căruia acestea vor putea accesa notele. Astfel, la finalul examenului de matematică, elevii vor primi un cod unic cu ajutorul căruia vor intra pe site-ul Ministerului Educaţiei, în 27 iunie, pentru a vedea cum s-au descurcat la cele două probe – de Limba Română şi de Matematică.

Baremul de corectare va fi disponibil AICI în jurul orei 15.00.

Potrivit Edu.ro, la Evaluarea Națională din sesiunea 2-27 iunie 2020 s-au înscris 172.482 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 în municipiul București, conform situației centralizate de către Ministerul Educației și Cercetării.

Subiecte Matematică Evaluare Națională 2020:

Elevii nu vor fi testați din materia de pe semestrul al doilea, ținând-se cont de faptul că aceștia au susținut doar cursuri online din cauza epidemiei de coronavirus. Ministrul Educației, Monica Anisie a venit cu detalii legate de modul în care vor fi calculate lucrările elevilor. Astfel, acestea vor fi corectate în sistem încrucișat în alte județe, decizia fiind luată în urma unei conferințe la care au participat ministrul Educației, inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți din fiecare județ.

Baremul de corectare la examenul de Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2020, care începe la ora 9.00, va fi făcut public de Ministerul Educației. Lucrările elevilor vor fi corectate de către doi profesori evaluatori care lucrează în săli separate, pe baza baremului elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare. Profesorii nu provin din aceleaşi unităţi şcolare ca elevii arondati centrului de evaluare respectiv.

În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează media aritmetică, iar rezultatul acestui calcul, cu două zecimale, va fi nota finală. Rezultatele vor fi afişate la sediul unităţii de învăţământ.

Evaluarea Națională este examenul susținut de absolvenții clasei a VIII-a pentru evaluarea „externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial”, potrivit Metodologiei de organizare a Evaluării naționale din 2011, în vigoare și anul acesta. Evaluarea Națională se desfășoară în fiecare an, într-o singură sesiune. Examenele evaluării nu pot fi „picate”, iar notele obținute de elevi contează în proporție de 80% la admiterea la liceu (restul de 20% este reprezentată de media V-VIII).

