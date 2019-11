Cu o investiție de 1.5 milioane euro făcută cu fonduri europene, Pan Food a reușit să reitereze un produs cu puternice rădăcini în tradiția sibiană care făcea senzație acum 30 ani în România: napolitanele spirale! Brandul SPIRALINE a fost lansat recent, cele 3 tipuri de napolitane fiind umplute cu cremă de cacao, cocos și vanilie. Acestea se pot găsi în magazinele din comerțul tradițional, urmând a fi listate în curând și în lanțurile moderne.

Compania este pregătită să lanseze și alte variante de cremă: lapte și cacao, alune de pădure, fructe de pădure, lămâie sau rom – acestea fiind în topul preferințelor românilor, conform sudiilor și degustărilor efectuate. Pachetul de napolitane spirale ambalate individual cântărește 48g sau la cutie 256g, varianta vrac a acestora fiind la 1.8 kg, preferată de magazinele mici și mijlocii.

„Am pornit dornici să facem cea mai bună ciocolată de casă și, iată-ne, după 19 ani, surprinși plăcut de amploarea luată de afacerea noastră și de faptul că ne numărăm printre puținele firme producătoare și nu doar importatoare de produse zaharoase în România. Ca orice om de afaceri la începutul antreprenoriatului, am tras învățăminte din propriile greșeli, am îmbunătățit constant procesul de producție și procedurile interne, ne-am adaptat cerințelor partenerilor noștri și am ajuns ca de la făbricuța noastră, care producea 2-3 variante de ciocolată, să lansăm zeci de noi produse.

Am clădit afacerea de la zero pe criterii solide, cum ar fi calitatea produselor și respectul față de consumatori. Este un vis devenit realitate și știu că mă număr printre puținii români norocoși care, după atât de multă muncă, se pot și bucura de rezultate. O contribuție esențială la dezvoltarea firmei a avut-o în ultimii 15 ani ing. Florina Braulik, în prezent director executiv, care și-a pus amprenta pe activitatea de producție, optimizând rețetele și lansând produse de succes.

Sunt fericit că fiul meu îmi calcă pe urme și dezvoltă în direcția potrivită destinul Pan Food, adăugând noi produse în portofoliu, dezvoltând relațiile cu partenerii și punând accent pe promovarea și comunicarea brandurilor. Am toate motivele să fiu mândru de oamenii care alcătuiesc astăzi familia Pan Food și să privesc cu încredere în viitor!”, declară Ioan Stânea, administratorul Pan Food.

Creșterea cifrei de afaceri în ultimii ani – estimată anul acesta a depăși 20 milioane lei -, și a colectivului-numărul de angajați ajungând la 100, unii prezenți încă de la înființare -, au adus cu sine și creșterea capacității de producție și depozitare, motiv pentru care spațiul a fost extins în această vară – fiind dotat conform ultimelor standarde europene și certificat IFS și BRC – pentru a oferi clienților produse de calitate și pentru a servi prompt cererile primite de la rețeaua de distribuție în continuă expansiune.

În 2001 fondatorii – inginerii Ioan Stânea din Sibiu și Gheorghe Pristavu din Câmpulung Muscel – inspirați de gustul copilăriei de fiecare dată când preparau ciocolată de casă pentru cei mici, și-au făcut curaj și au deschis fabrica de produse zaharoase PAN FOOD, cu capital 100% românesc. Până în 2006 activitatea companiei s-a desfășurat în 2 spații închiriate în Sibiu. În 2007 au construit din temelii o fabrică, proprietate a firmei, care măsoară actualmente peste 3000mp în Parcul Industrial P2 din Șura Mică, județul Sibiu – unde își desfășoară și azi activitatea. Permanent căutând să-și îmbunătățească rețetele, în fabrica construită acum 19 ani încă se mai prepară manual mare parte dintre produse, obiectivul principal fiind acela de a obține gustul perfect cu cele mai simple și tradiționale ingrediente.

Astfel, îmbinând cu succes valorile tradiției cu ideile inovatoare ale prezentului, Pan Food a creat o gamă variată de produse care țin pasul cu calitatea și diversitatea produselor din domeniu. A început cu ciocolata “Batonul copilariei” (și astăzi preparată manual în proporție de 90%), cunoscută în toată țara și peste hotare. Nu peste mult timp gama de produse a fost diversificată, apărând astfel prăjitura Lica cu foi de napolitană și zahăr caramel, nuga Cindrel și Bliss cu delicioase arome, umpluturi și miere de la crescătorii de albine din județul Sibiu, alături de Biscuiții și Nucile umplute cu multă cremă, prăjiturile asortate Şureanca și Dorothea preparate din pandișpan cu diferite creme și arome și Salamul de biscuiți.

