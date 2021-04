Realizatorul TV Virgil Ianțu a făcut marele anunț într-o postare pe Facebook: revine cu emisiunea „Copiii spun lucruri trăsnite”. Acesta a venit și cu primele detalii despre noul proiect. În postarea sa, a precizat că emisiunea „Copiii spun lucruri trăsnite” va fi difuzată online, dar speră că își va găsi „în curând drumul înapoi spre TV”.

„Anul acesta se fac chiar 20 de ani de când, tot într-o joi, lansam prima ediție din emisiunea Copiii spun lucruri trăsnite. Iar de acum înainte copiii vor tot spune lucruri trăsnite chiar dacă deocamdată doar în online! După avalanșa de mesaje de ieri am decis să prelungim castingul și pe 22 aprilie, să fie toată lumea mulțumită”, a scris Virgil Ianțu.

Acesta a spus că acest show este cel mai apropiat de sufletul său și, după cum a văzut entuziasmul celor care au postat, este aproape și de sufletul telespectatorilor. Realizatorul a precizat că emisiunea va fi online și speră că își va găsi „în curând drumul înapoi spre TV”. De asemenea, acesta a mai spus că primele zile de casting pentru emisiune sunt în data de 21 și 22 aprilie, urmând să continue în luna mai.

Acest show e cel mai aproape de sufletul meu

„De-a lungul acestor 20 de ani, pe lângă Copiii spun lucruri trăsnite am trecut și prin alte formate cu copii (Prevestiri din Copilărie și Ianțul Slăbiciunilor), plus cursul pentru copii și cartea. Pentru mine e clar că acest show e cel mai aproape de sufletul meu – și văd că și de sufletul vostru! Entuziasmul și bucuria care au inundat ieri această pagină mă fac să am încredere că din online ne vom găsi în curând drumul înapoi spre TV, vom re-edita cartea Copiii spun … și vom reuși să închegăm și mai mult comunitatea din jurul acestei emisiuni.

Ca să rezum puțin, situația stă așa: Copiii spun… cu Virgil Ianțu este formatul pe care îl lansăm, deocamdată, online. Căutăm copii cu păreri despre orice și cu siguranța de sine necesară să și-o exprime în orice condiții. Primele zile de casting sunt 21 și 22 aprilie iar în curând revin cu programul pentru luna mai.

Nu pot să vă spun decât să urmăriți această pagină în continuare, de aici veți afla cele mai noi dar și cele mai trăsnite lucruri”, a mai precizat realizatorul în postarea sa de pe Facebook.