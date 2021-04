Elena Udrea a răbufnit! Dezvăluiri din dosarul în care a fost condamnată

Elena Udrea a fost întrebată, într-un interviu acordat pentru EVZ, dacă are o variantă de fugă din ţară.

„Am fost plecată, nu e o soluţie. Eu mă bazez pe faptul că sunt nişte judecători, nişte complete, recunoscuţi că judecă destul de corect. Ei au ciocănelul.

Tu dacă greşeşti, răspunzi. Un judecător nu răspunde. La ei e ca şi cum ar fi spus Dumnezeu. De ce nu există legea răspunderii magistraţilor. Îmi pare rău că n-am fost atentă la ce se întâmplă cu ţara. Când eram noi la guvernare, credeam că mergem în direcţia bună”, răspuns aceast în interviu respectiv.

În Costa Rica s-au făcut nişte abuzuri uriaşe

În continuare, fostul ministru a subliniat că „nici măcar nu ai unde să mergi în lume” iar a fi „la mâna cuiva” nu este o variantă.

„Pentru toţi cei care au suferit, poate e o satisfacţie amară. Nici măcar nu ai unde să mergi în lume. Oriunde te-ai duce, ei te aduc înapoi. Nu poţi fi la mâna cuiva, cum a fost Mazăre în Madagascar. Merită să rămâi să lupţi aici. Eu cred că Dumnezeu nu mă va lăsa. Am făcut lucruri bune, am făcut şi greşeli, nu neg.

Dacă eu am furat, toţi cei care spun asta, să dea Dumnezeu să trăiască din suma pe care eu am furat-o. Eu nu am avut nervi să dau nişte oameni în judecată. Nu mai aveam lapte praf să hrănesc copilul. În Costa Rica s-au făcut nişte abuzuri uriaşe. Ei nici măcar nu trebuiau să mă aresteze. Nu ai unde să te duci. Soluţia pentru mine e să stau aici”, a completat Elena Udrea.

