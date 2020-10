O nouă veste proastă dinspre lumea celebrităţilor din România: celebrul Virgil Ianţu a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Din fericire, prezentatorul TVR a făcut o formă uşoară a bolii şi spune că-şi va reveni repede din această încercare.

„Momente delicate pentru Virgil Ianțu, prezentatorul emisiunii „Câştigă România!”, emisiunea concurs de cultură generală, difuzată de Televiziunea Română. Prezentatorul TVR, deși a fost extrem de atent cu protecția și cu normele de igienă, a fost depistat pozitiv la testul COVID-19.

Din fericire, Virgil a făcut o formă ușoară a bolii, se simte bine și spune că va trece cu bine peste această încercare.

„A fost o experiență care m-a facut să îi apreciez și mai mult pe cei care în fiecare zi se expun pentru a ne face pe noi bine. Pe voi vă rog doar să nu lăsați garda jos și să vă protejați cât puteți, purtând mască și exagerând cu igiena. Asta pentru voi și pentru cei dragi vouă. Vă doresc sănătate, iar mie îmi doresc negativare rapidă!”.

Telespectatorii TVR – fani ai lui Virgil Ianțu și ai emisiunii „Câştigă România!”- se pot bucura în continuare de emisiunea mult îndrăgită. Programul a fost înregistrat integral și toate cele 59 de episoade vor fi difuzate pe TVR 2 conform programării.

Cel de-al şaptelea sezon al emisiunii „Câştigă România!” este transmis pe TVR 2, de luni până joi, de la ora 20.00”, se arată într-un comunicat de presă al Televiziunii Române.

Emisiunea a fost adaptată condiţiilor actuale

Cel de-al şaptelea sezon al emisiunii „Câştigă România!”, concurs de cultură generală prezentat de Virgil Ianţu, a început pe 14 septembrie. Marele premiu al acestui sezon este un autoturism. Câte o ediţie va fi difuzată de luni până joi, de la ora 20:00.

„Ne adaptăm şi am adaptat şi condiţiile de filmare. Formatul «Căştigă România!» are câteva noutăţi: absenţa din studio a însoţitorilor şi a prietenilor la care concurentul ar fi trebuit să apeleze la întrebarea ajutătoare, care va fi adresată acum prin telefon. Pe lângă asta, ne-am gândit la o soluţie ca premiul cel mare, autoturismul, să fie dat în fiecare sezon. Am hotărât că, dacă nu avem un concurent care să câştige 10 ediţii consecutive în fiecare sezon, vom organiza o finală, o ediţie specială în care premiul să fie dat celui mai bun dintre cei mai buni concurenţi, după criterii foarte clare”, transmitea Virgil Ianţu în urmă cu o lună.