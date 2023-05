Şeful grupului rus de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, acuză din nou conducerea armatei ruse că refuză să-i livreze muniţii. Într-o înregistrare extrem de dură, el a filmat zeci de cadavre ale mercenarilor săi şi, folosind un limbaj injurios, se adresează direct ministrului rus al apărării, Serghei Şoigu, şi şefului Statului Major, Valeri Gherasimov, care comandă operaţiunile din Ucraina, relatează Reuters.

Videoclipul, postat chiar de Evgheni Prigojin pe reţelele de socializare, este de o violenţă rară. Liderul miliţiei Wagner arată zeci de cadavre la picioarele sale, pe care le prezintă ca fiind propriii săi oameni.

„Şoigu! Gherasimov! Unde c**** este muniţia?”, strigă şeful Wagner, lansând acuzații la adresa conducerii armatei ruse.

„Uitaţi-vă la ei, ticăloşilor (…) vă odihniţi în cluburi scumpe (…) copiii voştri fac videoclipuri pe YouTube (…) credeţi că aveţi dreptul să dispuneţi de vieţile lor?”, ţipă el. „Au venit aici ca voluntari şi au murit pentru ca voi să vă îndopaţi în birourile voastre”, spune oligarhul care a făcut avere graţie contractelor de catering pe care le-a avut cândva cu armata rusă.

Relaţiile dintre cel supranumit „Bucătarul lui Putin”, un apropiat al lui Vladimir Putin, şi Kremlin sunt tensionate de mai multe luni. În timp ce conflictul se împotmoleşte, paramilitarii însărcinaţi să ducă greul bătăliei de la Bahmut revendică în mod frecvent controlul zonei din jurul oraşului.

Deja în februarie, şeful grupului paramilitar lansase aceeaşi acuzaţie de „trădare” împotriva liderilor armatei ruse. Într-o înregistrare audio publicată de serviciul său de presă, el a fost auzit îndemnându-i pe ruşi să facă presiuni asupra armatei pentru a le furniza muniţie oamenilor săi.

„Dacă fiecare rus, la nivelul său – nu chem pe nimeni la proteste – ar spune doar ‘Daţi obuze pentru Wagner’ (…) atunci ar fi deja ceva important”, a spus omul de afaceri, însoţindu-şi cuvintele cu o fotografie uşor neclară a unor cadavre şi cu o captură de ecran a cererii sale pentru muniţii.

A fost atunci un apel fără precedent în Rusia, unde orice critică a războiului purtat de Kremlin este aspru reprimată, însă ulterior au urmat şi alte astfel de critici. Noul videoclip este însă fără precedent prin cruzimea sa atât ca imagine, cât şi ca ton, notează experţii.

I translated for you Prigozhin’s speech. He is furious about the lack of ammunition and accuses Russian military leadership in multiple deaths of his “volunteers.” Such type of communication can be a big sign of Wagner losing in the battlefield. #StopRussia pic.twitter.com/MOWQDZXJOx

— Sviat Hnizdovskyi (@s_hnizdovskyi) May 5, 2023