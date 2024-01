Cătălin Scărlătescu a oferit mai multe sfaturi pentru cei care vor să pregătească șnițele fragede și delicioase. Potrivit cunoscutului chef, modul în care pregătim carnea este, de fapt, cel mai important pas.

Chef Scărlătescu a explicat că trebuie să tăiem carnea în felii și să o ținem cel puțin o jumătate de oră într-un amestec de unt topit, smântână pentru gătit, sare, piper și ierburi aromatice, după preferințe.

Aceste ingrediente vor da un plus de aromă preparatului final. La rândul lui, untul va da frăgezimea dorită. Un alt truc este să dai carnea printr-un amestec de pesmet cu fulgi de porumb zdrobiți.

Astfel, șnițelele vor avea o crustă crocantă și delicioasă. Cunoscutul chef a relatat că această idee i-a venit din nervi, când un client a cerut gujoane de pui „mai altfel”.

„În 2003 înnebunise lumea cu crochete de pui. La un moment dat, un client a cerut să fac ceva la gujoanele de pui, să fie mai altfel. M-am întors nervos în bucătărie, am luat o pungă de fulgi de porumb care era pe acolo şi am dat cu ea de perete şi de masă. Am auzit cum s-au zdrobit alea şi mi-a venit ideea să le dau prin crocantul obținut. Aşa mi-a venit ideea. Dacă brevetam ideea atunci, eram milionar azi!”, a relatat Cătălin Scărlătescu.