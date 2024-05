Nu se face grătar lângă bloc. Este interzis prin lege

Dacă locuiți la bloc, ar trebui să știți că nu este deloc recomandat să faceți la grătar în fața sau în spatele clădirii. Se dau sancțiuni serioase pentru cei care nu respectă această regulă. Pentru cei care nu se conformează, amenzile se situează între 2.000 de lei și 5.000 de lei.

Prin urmare, cei care locuiesc în apartamente pot organiza astfel de evenimente în jurul clădirii numai dacă există un spațiu special amenajat în acest sens.

Legea 54/2012 sau „Legea Picnicului” spune clar că „desfăşurarea activităţilor de picnic, cu excepţia celor desfăşurate în zonele prevăzute la art. 3 lit. c) şi d), este interzisă.” La c) și d) sunt definite zone special amenajate pentru activităţile de picnic și zone indicate pentru activităţile de picnic.

În plus, utilizarea grătarului pe balcon prezintă riscuri de siguranță. Un moment de neatenție poate avea consecințe tragice. În cazul în care poliția este chemată în astfel de situații, persoana responsabilă se poate confrunta cu consecințe severe.

Amenzile pentru aprinderea grătarului pe balcon pot ajunge până la 5.000 de lei. Aceleași sancțiuni se aplică și celor care folosesc grătarul în spațiul din fața sau spatele blocului.

Unde se poate organiza un picnic legal?

Folosirea grătarelor este permisă exclusiv în zonele special amenajate în acest scop, dar chiar și aici trebuie respectate anumite reguli. Cei care folosesc aceste spații pentru gătit trebuie să supravegheze în mod constant flacăra pentru a preveni eventuale incendii de vegetație.

Este crucial să evităm hrănirea animalelor atrase de mirosul cărnii, deoarece unele dintre acestea ar putea deveni agresive și să prezinte un pericol.

Curățenia după încheierea gătitului este esențială. Adesea, există tendința ca oamenii să lase în urmă cantități semnificative de deșeuri. Autoritățile îndeamnă pe toți să strângă resturile și gunoaiele după folosirea spațiului pentru gătit, pentru a evita posibile amenzi.

5 locuri de grătar în Capitală și în afara ei

