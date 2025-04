Regulă pentru pensionarii cu permis de conducere. Seniorii de peste 65 de ani trebuie să aleagă

În plus, mașinile cu mecanică mai simplă sunt adesea mai ieftine când trebuie reparate, decât vehiculele noi de ultimă generație. Confortul este la fel de important și pentru șoferii în vârstă. Mașinile care facilitează intrarea și ieșirea și au scaune reglabile și vizibilitate bună sunt cele mai bune alegeri, scriem moneydigest.

SUV-urile compacte, cu scaune mai înalte, ușurează efortul urcării la volan. Apoi, este importantă eficiența combustibilului. Opțiunile de mai jos includ mașini cu prețuri sub 10.000 USD, vândute la second hand, care reunesc toate aspectele de mai sus.

2013 Honda Fit

Honda Fit 2013 este o alegere de top pentru pensionari, deoarece este accesibilă și practică. Honda Fit 2013 are un preț între 5.993 și 7.504 USD.

Are o dimensiune compactă și un interior spațios, cu un sistem Magic Seat, care permite spațiu de încărcare versatil, perfect pentru produse alimentare sau ajutoare pentru mobilitate, fără a limita confortul pasagerilor.

Pentru siguranță, Honda Fit 2013 are o structură a caroseriei Advanced Compatibility Engineering (ACE) care poate distribui forța de coliziune pentru a proteja ocupanții. De asemenea, vine cu airbag-uri cortină frontale și laterale standard și servodirecție electrică, sporind atât siguranța, cât și ușurința de a conduce în diferite condiții.

Honda Fit 2013 poate economisi bani și la combustibil. Motorul robust de 1,5 litri cu patru cilindri menține costurile unei reparații scăzute. Scaunele ridicate facilitează intrarea și ieșirea, un lucru bun pentru articulațiile vârstnicilor.

Toyota Corolla 2007

Toyota Corolla 2007 este recomandată pensionarilor, deoarece este fiabilă și nu costă mult. Este o alegere excelentă pentru pensionarii care apreciază siguranța – Corolla a primit un rating de 5 stele pentru protecția adulților din partea Euro NCAP. Are o structură solidă a cabinei, frâne antiblocare standard și evaluări bune in testele de impact.

Toyota Corolla dispune de un scaun pentru șofer reglabil pe înălțime, care poate ușura presiunea spatelui. Include comenzi mari, ușor de utilizat, cum ar fi butoane simple pentru reglarea climei. Rezervorul de combustibil de 13,2 galoane al lui Corolla și eficiența pe autostradă înseamnă mai puține drumuri la benzinărie.

Corolla are un motor de 1,8 litri și o transmisie automată cu patru trepte care rulează peste 320.000 de km cu o îngrijire de bază și costuri reduse de reparație, cu o medie de aproximativ 362 USD pe an. Puteți găsi Corolla second hand la mai puțin de 10.000 USD, dar Toyota Corolla din 2007 poate avea un preț de la 4.995 USD până la 5.299 USD.

2015 Hyundai Elantra

Hyundai Elantra 2015 ar putea fi o opțiune pentru pensionarii care doresc confort și costuri mai mici. Puteți obține o versiune folosită a acestui sedan compact la doar 6.719 USD pentru SE Sedan 4D și 7.506 USD pentru Limited Sedan 4D. Elantra este echipată cu frâne antiblocare și șase airbag-uri.

Institutul de Asigurări pentru Siguranța Autostrăzilor (IIHS) i-a acordat calificativul „Bine” pentru performanța la testele de impact frontal și lateral. Elantra dispune și de un sistem telematic Hyundai Blue Link care poate trimite notificări automate de accident prin intermediul unui buton SOS de urgență. Dacă mașina este furată, Blue Link o poate urmări. Este o caracteristică vitală, deoarece Hyundai Elantra este una dintre mașinile cele mai furate în SUA.