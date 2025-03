Așadar, legislația rutieră în vigoare în 2025 stabilește condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea unui permis de conducere, precum și reglementările privind circulația pe drumurile publice. Permisul de conducere se poate obține pentru diverse categorii și subcategorii de vehicule, fiecare având cerințe specifice.

Permisul de conducere este împărțit în mai multe categorii și subcategorii, care sunt destinate diferitelor tipuri de vehicule. Astfel, categoria A include motocicletele cu sau fără ataș, iar categoria B se referă la autovehicule cu o masă totală maximă autorizată de până la 3.500 kg și cu nu mai mult de 8 locuri pentru pasageri. Subcategoria B1 vizează autovehicule cu trei sau patru roți care au o masă proprie între 400 kg și 550 kg și sunt echipate cu motoare de putere corespunzătoare.

De asemenea, categoria BE permite conducerea ansamblurilor formate dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă ce depășește 750 kg. Alte categorii includ vehicule mai mari, precum categoria C pentru autovehicule cu o masă mai mare de 3.500 kg și categoria D pentru vehiculele destinate transportului de persoane cu mai mult de 8 locuri. Există și subcategorii specifice, cum ar fi C1 și C1E, pentru autovehicule cu o masă totală maximă autorizată între 3.500 kg și 7.500 kg.

Pentru obținerea permisului de conducere, există mai multe condiții pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească. Astfel, candidatul trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani pentru subcategoriile A1 și B1, de 18 ani pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E și Tr, și de 21 de ani pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb și Tv, precum și pentru subcategoriile D1 și D1E.

Art. 30 stabilește următoarele:

e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

d) CATEGORIA C:

c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3.500 kg;

c) să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani împliniţi, pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb şi Tv, precum şi pentru subcategoriile D1 şi D1E;

b) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi, pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E şi Tr;

(4) Cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate care solicită obţinerea permisului de conducere trebuie să depună la dosarul de examinare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), o declaraţie autentificată la notarul public din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat, precum şi documente din care să rezulte că are o locuinţă deţinută în proprietate sau închiriată în România”.

c) certificatul de cazier judiciar;

Totodată, solicitantul trebuie să fie apt din punct de vedere medical și psihologic și să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni legate de circulația pe drumurile publice sau alte infracțiuni grave. Pentru cei care au fost condamnați anterior, este necesară dovada că au îndeplinit condițiile legale pentru a solicita un nou permis de conducere.

Dosarul personal al solicitantului trebuie să conțină mai multe documente, printre care cererea-tip semnată, fișa de școlarizare care include avizul medicului, certificatul de cazier judiciar, copia actului de identitate și chitanțele de plată a taxelor aferente obținerii permisului.

Programarea la examenul pentru obținerea permisului de conducere se face prin intermediul unităților autorizate, care au pregătit candidatul. De asemenea, persoanele care solicită obținerea unor noi categorii de permis trebuie să depună și o copie a permisului anterior.

Posesorii permisului de conducere din diverse categorii au dreptul de a conduce și alte vehicule din subcategoriile corespunzătoare.

De exemplu, posesorii permisului de categoria A pot conduce motociclete cu o putere mai mare de 25 kW sau cu un raport putere/greutate mai mare de 0,16 kW/kg, după o experiență de cel puțin 2 ani sau dacă au 21 de ani și promovează un test de cunoștințe. Permisul de conducere valabil pentru categoria C sau D oferă și dreptul de a conduce vehicule din categoriile Tr sau Tb, iar posesorii permisului CE sau DE pot conduce și ansambluri de vehicule din categoria BE, dacă au și permis pentru categoria B.

Pentru a obține permisul de conducere pentru categoriile C sau D, solicitantul trebuie să fi obținut anterior permisul de conducere pentru categoria B. De asemenea, cei care doresc permis pentru categoriile BE, CE, DE sau subcategoriile C1E sau D1E trebuie să fi obținut anterior permis pentru categoriile corespunzătoare.

„(1) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul să conducă o motocicletă cu o putere care depăşeşte 25 kW sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 kW/kg ori o motocicletă cu ataş cu un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 kW/kg, numai dacă are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificaţii tehnice inferioare sau dacă persoana are 21 de ani şi promovează un test specific de cunoştinţe şi comportament.

(2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul să conducă şi un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor şi una sau două remorci.

(3) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul să conducă şi vehicule din categoria Tr.

(4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul să conducă şi vehicule din categoria Tb – troleibuz.”