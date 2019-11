Preşedintele Klaus Iohannis a susținut o conferința de presă miercuri și a raspuns întrebărilor jurnaliștilor. Acesta a fost întrebat despre mandatul său, plin de evenimente și crize politice, care se apropie de final și ce regrete are după acești 5 ani, în ceea ce privește ce a putut să facă și ceeea ce nu a putut să facă.

„Regret că nu am putut să terminăm mai repede faza PSD, Pentru că România a pierdut nenumărate oportunități și în plan european și economic, care au fost ratate din cauza modului în care PSD a acționat și guvernat. Au fost ani complicați pentru România și cred că pot să spun că am reușit în acești ani, cu toate ca a guvernat PSD, am reușit să țin România pe linia euro-atlantică, am evitat crize profunde în România.

Mi-aș fi dorit să am ocazia să lucrez cu un Guvern care să lucreze pentru români care să ducă România înainte. Cred că acum, la final, pot să spun că în condițiile în care s-au desfășurat evenimentele în ultimii 5 ani, dar mai ales în ultimii 3 ani, am făcut tot ce este constituțional posibil.”

