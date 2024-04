Premierul României, Marcel Ciolacu, a reamintit că este nevoie o reformă administrativă. Sistemul administrativ românesc este inspirat după cel francez, fiind unul mai complex. Șeful Executivului este îngrijorat că România nu poate susține sistemul bugetar actual și că acesta nu va contribui la dezvoltarea țării.

Nu se vor face concedieri masive peste noapte. Există prea mulți ordonatori de credite în sistem, mulți dintre ei dispărând prin restructurări. România are aproximativ 16.000 de astfel de ordonatori, cel mai probabil cei mai mulți din Europa sau chiar din lumea întreaga.

Șeful Guvernului nu este de acord cu menținerea posturilor inexistente pentru a obține avantaje bugetare. Totuși, această „șmecherie” din sistemul bugetar începe să scadă.

Au fost făcute angajări în domeniile Educației și Sănătății. Procesul de reformă a început și că este inevitabil. Nu este vorba de concedieri masive, ci de o reorganizare necesară a sistemului bugetar.

„Toată lumea așteaptă această reformă de 30 de ani, este nevoie și de o reformă administrativă, fără doar și poate. Nu făcut un paușal în funcție de câți locuitori sunt, ci făcute strategic. Noi suntem pe sistemul administrativ francez, e mai stufos. România nu poate suporta un sistem bugetar ca cel în care suntem acum.

Nu va duce la dezvoltare un astfel de sistem bugetar. Nu poți poti sa faci cu toporul, nu poți să spui că de mâine plece 10% dintre angajați. Marea mea problemă este că avem foarte mulți ordonatori de credite principali și terțiari, prin restructurări încep să dispară.

Cred că avem undeva la 16.000, cei mai mulți din toată Europa, dacă nu din lume. Toată lumea a spus că desființează Ciolacu posturile care nu există. Da, aia era o șmecherie ca să fii șef de birou, tu de fapt nu aveai niciun angajat dar aveai zece fantome prinse în organigramă, astfel încât la sfârșitul anului se duceau la șefi și spuneau că trebuie să ne dați prime pentru că am făcut o economie la bugetul de personal, păi normal că ai făcut dacă nu aveai angajați.

Deci toată această șmecherie din sistemul bugetar începe ușor-ușor să se dezumfle. Am dat drumul (la angajări) la Educație, la Sănătate, am creat niște priorități. Procesul a pornit, am intrat într-un traseu pe care nu-l mai putem opri, nu vorbim de dat oameni afară, dar este nevoie de o reașezare a sistemului bugetar”, a explicat premierul României.