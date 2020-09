„Pentru noi rămâne un obiectiv la care nu renunţăm referendumul pentru reducerea numărului de parlamentari la 300. Sunt aproape 10 milioane de români care au spus că vor 300 de parlamentari, în cadrul unui referendum. Un referendum nu este un sondaj de opinie. Uitaţi-vă la Marea Britanie.

Un guvern iresponsabil i-a împins pe cetăţeni într-un referendum punând sub semnul întrebării statutul lor în UE. Jumătate plus unu dintre cetăţeni au votat ieşirea din UE. Nimeni, niciun politician, deşi costurile Brexitului sunt imense, nu a pus sub semnul îndoielii voinţa poporului şi au plecat din UE. La noi, toţi politicienii subestimează voinţa cetăţenilor şi o ignoră de mai bine de 10 ani”, a transmis Eugen Tomac.

Este nevoie de un singur vot pentru a pune în aplicare voinţa poporului

Președintele PMP a criticat faptul că iniţiativa legislativă nu este sprijinită de celelalte partide politice, adăugând că este nevoie de un singur vot pentru a pune în aplicare voinţa poporului.

„Singurul partid din această ţară care a mers în Parlament cu un proiect de lege prin care am cerut să fie redus numărul de parlamentari la maxim 300 este PMP. Acest proiect de lege a trecut, este adoptat de Senat, este pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor de mai bine de nouă luni de zile. Democraţia nu poate fi dispreţuită funcţie de agenda unui partid sau altul. Toate partidele au obligaţia morală să susţină acest proiect pe care noi l-am propus.

Ne mai trebuie doar un vot pentru a pune în aplicare voinţa a zece milioane de cetăţeni. Suntem în plină criză. Toţi politicienii le cer românilor să facă eforturi pentru a trece prin criza care urmează să o traversăm, pentru că nu suntem în vârful crizei economice. Primul pas pe care trebuie să îl facă statul este să reducă numărul de parlamentari şi ne vom bate pentru acest obiectiv. Este o chestiune care ţine de demnitatea statului român şi loialitatea faţă de democraţie”, a conchis acesta.