Un post de televiziune de stat a anunțat că ambasada iraniană a fost atacată de persoane necunoscute, prezentând imagini care, potrivit surselor, provin din complexul diplomatic, iar acestea au fost distribuite prin diverse rețele, informează AFP, conform Times of Israel.

Pentru Teheran, Assad a reprezentat un aliat strategic esențial în cadrul autoproclamatei „axe a rezistenței” împotriva Israelului. De asemenea, Siria a avut un rol crucial ca rută de aprovizionare cu arme pentru luptătorii Hezbollah din Liban.

Un fotograf AFP a observat birouri vandalizate, cu geamuri sparte pe podea și mobilier distrus în clădirea situată în zona de lux Mazzeh din Damasc, unde se află și alte ambasade și birouri ale Națiunilor Unite. Potrivit acestuia, oamenii încărcau obiecte furate în camioane.

Dulapurile și sertarele erau lăsate deschise, iar hârtii, dosare și alte obiecte, inclusiv steaguri iraniene și siriene, erau împrăștiate pe podea în întreaga clădire.

Un seif era plasat în mijlocul unei camere, iar podeaua din gresie era acoperită cu afișe distruse, inclusiv imagini cu fondatorul Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, și cu actualul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit observării fotografului AFP.

