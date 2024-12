Schimbare de regim în Siria. Președintele sirian Bashar al-Assad a părăsit capitala Damasc la bordul unui avion privat cu destinație necunoscută, au declarat doi ofițeri sirieni de rang înalt pentru Reuters.

Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), evacuarea trupelor guvernamentale de pe aeroportul din Damasc a avut loc imediat după plecarea acestuia.

Această evoluție survine în contextul în care forțele rebele afirmă că au început să pătrundă în capitala siriană. Totodată, prizonieri din închisoarea Saydnaya, un centru cunoscut pentru tortură și execuții în masă, ar fi fost eliberați.

Rebelii au descris acest eveniment drept „sfârșitul erei de nedreptate” din Saydnaya, iar imagini neverificate care circulă online arată oameni ieșind din incintă. Deținuții eliberați s-ar îndrepta acum spre orașul Manin, conform unei declarații a Asociației Deținuților și Dispăruților din Saydnaya.

Pe fondul escaladării tensiunilor, Hezbollah, aliatul regimului sirian, și-a retras trupele din regiunile Homs și Damasc. Surse apropiate grupării proiraniene au declarat că o parte dintre luptători s-au deplasat către Latakia, pe coasta de vest a Siriei, iar alții către Hermel, în Liban.

Un mesaj a venit rapid din partea premierului Mohammed Ghazi al-Jalali.

Într-un discurs difuzat online, şeful Guvernului a spus că va rămâne la Damasc şi că este gata să ajute pentru a face ce este mai bine pentru popor.

