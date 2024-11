Siria se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de la începutul războiului civil, declanșat în 2011, pe fondul unei tentative de lovitură de stat conduse de brigadierul Hassam Louka, șeful Direcției Generale de Securitate a regimului.

Louka a mobilizat un grup de soldați ai armatei pentru a încerca să captureze familia președintelui Bashar al-Assad, acuzată că domină funcțiile cheie ale statului.

Această revoltă internă se suprapune cu o ofensivă fulgerătoare a rebelilor și jihadiștilor care au cucerit, aproape în întregime, orașul Alep, al doilea ca mărime din țară.

#BREAKING: Chief of the General Security Directorate of the Assad regime, Brigadier Hassam Louka is currently leading a coup detat against Assad in #Damascus, capital city of #Syria. He is leading a group of #Syrian Army soldiers who are trying to capture Assad family. pic.twitter.com/a9Cwrs4xRu

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 30, 2024