Reacție surprinzătoare a singurului român care îl mai poate opri pe Dragnea: Şi Dumnezeu a făcut lumea în şase zile şi în a şaptea s-a odihnit. Mai aveţi puţintică răbdare

Cu toate că majoritatea românilor cred că Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, este de partea Puterii, acesta a declarat joi că va aştepta puncte de vedere din partea tuturor asociaţiilor de magistraţi înainte de a analiza ordonanţa pentru modificarea legilor justiţiei. Acesta susţine că nimeni nu poate face presiuni asupra Avocatului Poporului şi a arătat că aşteaptă punctele de vedere pe marginea ordonanţei şi din partea Parchetului General, instanţelor, adunărilor generale ale procurorilor.

"Dumnealor (n.r. - USR) au depus un memoriu prin care au adus diverse argumente referitoare la neconstituţionalitatea OUG 7 şi 8 din acest an. De asemenea, unii dintre ei au subliniat şi oral care ar fi principalele motive pentru care domniile lor consideră că aceasta OUG ar fi neconstituţională. Am folosit acest prilej pentru a le spune două lucruri care îmi stau pe inimă - primul, evident că mă supără faptul că circa 95 % din activitatea instituţiei este complet ignorată. (...) Şi al doilea aspect - mai sunt circa două luni şi două săptămâni până se împlinesc cinci ani de când am depus jurământul, sigur că teoretic e posibilă prelungirea (...) până când noul Avocat al poporului va depune jurământul. Tot teoretică e posibilă şi reînnoirea mandatului. (...). Deocamdată nu am făcut o analiză. (...) I-am dat drumul la analiză. Şi Dumnezeu a făcut lumea în şase zile, în a şaptea s-a odihnit. Mai aveţi puţintică răbdare. (...) Nimeni n-are dreptul să pună presiuni asupra Avocatului Poporului. (...) Analizăm în mod serios şi într-un ritm foarte alert. Vreau ca în modul cel mai serios să analizez această situaţie", a declarat Ciorbea la sediul instituţiei.