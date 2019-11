Amenințare incredibilă lansată joi de Lia Olguța Vasilescu la adresa ministrului de Finanțe, Florin Cîțu. În răspunsul pe care l-a postat pe internet la acuzele emise anterior de Cîțu, privind proasta gestionare a banului public de către guvernarea PSD, Olguța Vasilescu scrie, la un moment dat, ”Pregătește-ți blana că văd că te mănîncă!”.

Dincolo de argumentațiile de ordin economic, fostul ministru al Muncii al PSD îl amenință practic cu bătaia pe ministrul de Finanțe liberal.

”Să îi răspundem și ministrului Cîțu care a ieșit azi ca mâțu să miorlăie că vine austeritatea peste români din cauză de PSD, deși guvernează ei…

1. Se plânge de un deficit de sub 3 mld lei la pensii anul acesta. Când noi am preluat guvernarea, acest deficit era de 16 mld lei. După mintea Cîțului e mai rău acum…

2. Tocmai transferul contribuțiilor pe care îl contestă PNL, fiindcă nu au cum să recunoască faptul că ieșeau degeaba în piață la proteste când noi aveam dreptate să facem această inginerie, a ajutat la scăderea deficitului și la capacitatea statului de a majora punctul de pensie. Pentru că pensiile nu au crescut din împrumuturi, ci din mai buna colectare la buget ca urmare a transferului contribuțiilor”, a scris Olguța Vasilescu, pe contul său de Facebook.

”3. Ca să elimine TOTAL deficitul la pensii, trebuie închis cercul și adoptată legea lui Teodorovici care prevede reincriminarea infracțiunii de stopaj la sursă, fiindcă sunt încă mulți angajatori care nu varsă contribuțiile deși acestea reprezintă acum banii angajaților și e furt ceea ce fac.

4. Cîțu nu își cunoaste nici măcar atribuțiile ca ministru de Finanțe. El mă acuză pe mine, ministrul Muncii, de proasta colectare a contribuțiilor. Apocalipticule, e fix jobul tău ca ministru de FINANȚE, pentru asta te plătim!”, a mais scris fostul ministru al Muncii în guvernul Dăncilă.

”5. Întrebat fiind azi dacă vor crește pensiile anul viitor, face același joc de balet ca și baubaul de la Muncă. Spune că va respecta legea în vigoare! Legea în vigoare acum, care prevede creșteri sau legea în vigoare de după turul 2, fără creșteri, eventual și cu impozitarea pensiilor sub 2000 lei?

6. Plimbă niște zvonuri că s-au furat bani de la buget și e penal și e grup infracțional și prostiile lor de habarniști, pentru a se asigura că poporul rămâne iar inert la măsurile de austeritate pe care le pregătesc! Ce bani am furat noi? De unde? Cât? Ce fumezi?

7. Spune că deficitul nu poate fi ținut sub 3 la sută anul acesta. Noi am putut, deși în fiecare an mințeai tu, apocalipticule, că va fi mai mare. Banca Mondială spunea săptămâna trecută că se poate. Dar dacă ești prost sau te cheamă Cîțu nu știi cum și nici nu intrebi unii mai deștepti ca tine!

8. Spune ca sunt guralivă. Nu ați văzut nimic până acum, habarniștilor! Credeți că nu vom avea reacție când vedem cum vă bateți joc de munca noastră și de toate categoriile sociale? Pregătește-și blana că văd că te mănâncă!”, a încheiat fulminat Olguța Vasilescu.

Cîțu a acuzat joi guvernarea social-democrată că a condus țara după metoda Al Capone, ținând două registre, unul oficial și unul cu datele reale.

”Pe partea fiscală, așa-numita revoluție fiscală, transferul contribuțiilor, a fost adevărata problemă, pentru că jumătate din companii nu au transferat contribuții. Prin urmare, avem o gaură de 2 miliade de lei la bugetul asigurărilor de stat, necolectați.

Iar Casa Națională de de Sănătate are datorii către companii de 1,8 miliarde de lei, după 10 luni de zile, estimarea spre 12 luni se duce spre 4 miliarde de lei”, a spus Cîțu.

”Ce facem cu acest jaf? Eu voi sesiza organele competente. Studiem posibilitaea sesizării organelor de competență penală, pentru constituirea de grup infracțional organizat”, a mai declarat ministrul de Finanțe.

