Edilul șef al Capitalei, Nicușor Dan a anunțat că reabilitarea reţelei de termoficare se desfășoară conform graficului stabilit de municipalitate. Dan a subliniat că, dacă înainte de 2020 erau reparaţi, în medie, 17 kilometri de conductă anual, speră ca anul acesta să fie reabilitaţi 50 de kilometri.

„Suntem în graficul pe care ni l-am asumat pe anul 2023. În perioada 2016-2020 a fost o medie de 17 kilometri pe an, noi, în primii doi ani, am avut o medie de 30 şi sper ca anul ăsta să facem 50 (de kilometri de reţea reabilitaţi – n.r.). Cam asta este ce putem să facem. Sunt lucrări pe care le-am început încă din 2021, sunt trei şantiere, sunt lucrările Termoenergeticii, compania noastră, care lucrează pe bucăţi mai mici şi am început, în sfârşit, acest proiect mare pe fonduri europene şi există o nemulţumire în zona bulevardului Timişoara, dar acolo este o lucrare foarte necesară, pe care am început-o. Cam astea sunt lucrările, sperăm ca timpul cald să ţină cât mai mult pentru că în perioada timpului cald putem să intervenim pe magistrale, în perioada timpului rece putem să intervenim pe racorduri”, a declarat Nicuşor Dan, joi seară, la TVR Info.