Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat la TVR Info că modernizarea transportului public a fost prima prioritate a administrației bucureștene.

Edilul a mai spus că utilizarea transportului public a crescut cu 25% doar într-un an.

Am externalizat curăţenia. Am făcut controale la cap de linii, ca să nu mai plece autobuzele unele după altele şi să fie mare intervalul între ele”, a spus Nicuşor Dan.

Sunt foarte fericit – şi avem date lună de lună – că într-un an a crescut utilizarea transportului public cu 25%. Asta înseamnă că oamenii şi-au lăsat maşina acasă şi s-au urcat în transportul public. Au venit cele 50 de tramvaie din cele 100 de la Arad, în condiţiile în care, din 1989, am avut în Bucureşti 17 tramvaie noi.

De asemenea, el a mai spus că toate macazurile vor fi automatizate. În prezent, 35 dintre ele trebuie schimbate manual.

Nicușor Dan a mai spus că 100 de troleibuze și 100 de autobuze electrice vor fi recepționate, subliniind că ele au fost finanțate prin Fondul de mediu dar și din fonduri europene.

Edilul capitalei a mai spus că evaluarea achiziției pentru modernizarea a 50 de kilometrii de linii de tramvai a ajuns la ultima etapă.

Referitor la contractul pentru semaforizarea inteligentă, Nicușor Dan spune că licitația va fi, cel mai probabil, reluată.

„Din păcate, suntem într-un blocaj cu semaforizarea inteligentă – pe achiziţia publică. Am şi atribuit în ianuarie, a fost o contestaţie, o reatribuire, o contestaţie şi iată cum am pierdut din ianuarie până acum şapte luni. O să vedem acum ce o să spună comisia, după ce am trecut de două ori pe la CNSC şi pe la Curtea de Apel. În varianta cea mai optimistă, atribuim într-o săptămână. În varianta pesimistă, închidem achiziţia şi o redeschidem şi atribuim peste trei luni”, a precizat Nicuşor Dan.