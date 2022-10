Rusia a pierdut deja războiul din Ucraina, iar cea mai potrivită decizie a rușilor este retragerea trupelor armate din Ucraina, a relatat Hari Bucur Marcu, expert internațional în politici de apărare și managementul apărării, pentru Adevărul.ro.

Expertul a afirmat că adevăratul scop al lui Vladimir Putin a fost să-și valideze puterea militară față de Statele Unite ale Americii, însă a eșuat. Iar un al doilea scop a fost transformarea Ucrainei într-un stat precum este Belarusul, dar nici acest obiectiv nu a fost realizat.

„Intenția lui Putin declarată de ani de zile, nu acum cu ocazia războiului, este ca Rusia să fie recunoscută la aceeași valoare mondială pe care o avea Uniunea Sovietică la vremea ei. Sigur că nici Uniunea Sovietică nu a avut aceeași valoare recunoscută tot timpul, dar să zicem că Putin vrea să reînvie momentele de glorie al URSS. Bineînțeles că era imposibil să reușească asta în condițiile în care – și am să dau numai o cifra ca să înțelegeți cât de deplasată este această atitudine, bugetul de cercetare și dezvoltare al Departamentului Apărării al Statelor Unite este dublu decât bugetul de apărare al Federației Ruse.

Deci numai partea de cercetare, dezvoltare, experimentare, de inovații armamente americanii au un buget dublu raportat la întreg bugetul de apărare al Federației Ruse, inclusiv cu componenta nucleară. Sau haideți să o luăm altfel: principalul dintre obiectivele strategice ale Rusiei de când a început acest război este schimbarea ordinii mondiale actuale”, a explicat Marcu.

Războiul se poate termina mâine!

„Eu am spus din 24 februarie încoace că războiul asta nu are de ce să dureze decât dacă Rusia vrea să îl țină activ, pentru că Rusia l-a pierdut. După cinci zile de război a fost clar că Rusia pierde acest război, nu a fost niciun fel de dubiu. Nu are cum să-și atingă obiectivele, nu are cum să învingă efectiv Ucraina nici măcar în parte și n-are cum să păstreze teritoriile cucerite în primele cinci zile, timp în care într-adevăr a intrat destul de mult în teritoriul Ucrainei. Dacă astea trei nu le poate face, era evident că va pierde. Și ca urmare, războiul se poate termina și mâine”, a declarat Hari Bucur Marcu.

Deși Federația Rusă a amenințat de mai multe ori că va recurge la armel nucleare în războiul purtat în Ucraina, este foarte puțin probabil să apeleze la acest tip de armament.

„Nu există victorie militară într-un război nuclear generalizat. Că urmare, ar fi sinucigașă declanșarea unui asemenea război. Întrebarea foarte serioasă este dacă rușii, care într-adevăr, fără niciun fel de îndoială, sunt în momentul de față în situația de derbedei mondiali, sunt capabili să își riște și propria existență”, a adaugat expertul.