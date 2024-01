Conform Bild, documentul secret al Bundeswehr, intitulat „Apărarea colectivă 2025”, contemplează debutul unui conflict în februarie 2024. Scenariul presupune că Rusia va iniția un nou val de mobilizare, recrutând încă 200.000 de persoane în armata sa.

Kremlinul va declanșa o ofensivă extinsă în primăvară, beneficiind de sprijin insuficient din partea Occidentului pentru Ucraina. Se anticipează că ofensiva rusă va fi de succes până în iunie 2024, forțând retragerea armatei ucrainene.

Rusia va provoca agresiuni împotriva minorităților etnice rusești din Estonia, Letonia și Lituania, folosind aceste confruntări drept pretext pentru declanșarea exercițiului masiv „West 2024”, implicând 50.000 de soldați în vestul Rusiei și Belarus, începând cu septembrie 2024.

În octombrie 2024, Rusia transferă trupe și rachete cu rază medie de acțiune în Kaliningrad, continuând să-și înarmeze enclava și propagandistic manipulând informații despre un presupus atac iminent al NATO. Obiectivul secret al Kremlinului este cucerirea „coridorului Suwalk” dintre Belarus și Kaliningrad.

Începând cu decembrie 2024, în zona „coridorului Suwalki” va avea loc un „conflict de frontieră” generat artificial și „revolte cu numeroase crime”. Într-un moment în care SUA sunt paralizate după alegeri, Rusia repetă modelul intervenției din estul Ucrainei din 2014, chiar pe teritoriul NATO.

În ianuarie 2025, se desfășoară o reuniune specială a Consiliului NATO, unde Polonia și statele baltice semnalează amenințarea tot mai mare din partea Rusiei. Rusia folosește propaganda pentru a genera o diversiune și, sub pretextul unei presupuse amenințări NATO, plasează trupe suplimentare în țările baltice și în Belarus, mai ales în martie 2025.

În mai 2025, NATO decide asupra „măsurilor de descurajare credibilă” pentru a preveni un eventual atac rusesc asupra „coridorului Suwalk” din direcția Belarus și Kaliningrad.

În ziua X, conform documentului secret al Bundeswehr, comandantul-șef al NATO emite ordinul de transfer al a 300.000 de soldați, inclusiv 30.000 de soldați ai Bundeswehr, către Flancul Estic. Există posibilitatea ca acest scenariu să fie inclus în exercițiile NATO.

Vă reamintim că, în trecut, Bild a publicat în premieră o hartă a posibilului atac al Rusiei asupra Ucrainei cu mult timp înainte de declanșarea războiului, oferind detalii despre direcțiile posibile ale atacului.

