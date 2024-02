Începe marele război Rusia-NATO? Potrivit declarațiilor reprezentanților regimului condus de Putin, un conflict armat între Rusia și NATO ar fi pe cale să devină inevitabil. Totul, în ipoteza în care statele europene membre NATO decid să desfășoare trupe în Ucraina, conform rapoartelor furnizate de Reuters.

Luni, președintele Franței, Emmanuel Macron, a abordat cu franchețe posibilitatea ca statele europene să trimită trupe în regiunea conflictului din Ucraina. Cu toate acestea, el a subliniat că nu există un consens unanim în rândul membrilor, în această direcție.

Totuși, aliații sunt de acord că este necesar să se ofere mai mult sprijin material pentru ucraineni.

Declarația președintelui fracez a fost făcută la finalul unei conferinţe internaţionale în sprijinul Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a fost prompt. El a oferit o reacție care pune pe jar întrega lume.

Într-un context separat, Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, oferit lămuriri. Potrivit lui, nu sunt în discuție planuri pentru desfășurarea trupelor NATO în Ucraina, chiar dacă Alianța a furnizat un sprijin „fără precedent” Ucrainei.

Desfășurarea trupelor în Ucraina nu este în plan și ar necesita un consens unanim din partea tuturor membrilor. Declarațiile liderilor din Suedia, Slovacia, Polonia și Cehia de astăzi au confirmat că nu au intenții de a trimite trupe în regiune.

„Aliații NATO oferă Ucrainei un sprijin fără precedent. Am făcut acest lucru încă din 2014 și ne-am intensificat după invazia la scară largă. Dar nu există planuri pentru trupe de luptă NATO pe teren în Ucraina”, a precizat Jens Stoltenberg pentru The Associated Press.