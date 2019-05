Liderul PSD a declarat că nu comentează estimările Băncii Naționale, asta după ce BNR a crescut la 4,2% prognoza privind inflația pe anul 2019. Totuși, Dragnea nu a uitat să amintească faptul că, până acum, prognozele PSD s-au îndeplinit, în timp ce prognozele altor instituții critice cu actuala putere, nu.

„Nu comentez, că eu nu sunt comentatorul BNR. Știu că BNR are niște comentatori foarte buni și foarte isteți. În general, nu vreau să comentez previziunile vreunei instituții. S-a dovedit până acum, din fericire pentru români, că ceea ce am prognozat noi în programul de guvernare s-a confirmat în realitate. Ceea ce spuneai ei, de exemplu, Comisia Euroepană spunea că o să avem o creștere economică de 3,3%. Uitați că avuserăm 5,1! În fiecare an ni se spunea că o să fie rău. Realitatea programului de guvernare arată că românii o duc mai bine și creșterea economică e mai mare.”, a spus Dragnea, aflat în Argeș.

Într-o conferință de presă, Mugur Isărescu a anunțat că BNR își ajustează, în creștere, prognoza de inflație pentru anul 2019. Dacă în februarie, instituția pe care o conduce estima o inflație de 3,3%, acum, BNR susține că aceasta va ajunge până la 4,2%.

