Fâșia Gaza. Vineri, 20 octombrie 2023, mii de oameni din Egipt au ieșit în stradă pentru a-și exprima părerea față de războiul din Israel. Se opun invaziei militare asupra Fâșiei Gaza și cer protejarea palestinienilor. Ei și-au exprimat și sprijinul față de președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, și față de dorința sa de a proteja securitatea națională pe fondul planurilor Israelului de a strămuta palestinienii în Sinai.

În Piaţa Tahrir, protestatarii nemulțumiți au scandat „Pâine, libertate, Palestina arabă” și „Jos Israel. Fără strămutare sau relocare”. În același loc, câțiva oameni s-au luat la bătaie cu forțele de ordine.

In the Egyptian capital Cairo, thousands of citizens marched to Tahrir Square in support of Palestine, chanting slogans criticizing President Abdel Fattah El-Sisi.

Protests in support of Palestine in Egypt turned into anti-Sisi protests.

De asemenea, mii de persoane au participat la un protest din Amman (Iordania), organizat de partidele de opoziţie.

Alte mii de persoane s-au adunat în apropierea Ambasadei Israelului la Amman, un loc obişnuit pentru proteste anti-Israel în momentele tensionate.

BREAKING:

A large anti-Israel demonstration is taking place at the Al-Azhar Mosque and University in Cairo

It’s the most influential university for Islamic thought in the world & one of the most important places for the Muslim Ummah (global community)

pic.twitter.com/6vzrJHM0xE

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 20, 2023