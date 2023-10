Un membru al partidului de guvernământ din Israel, Amir Weitmann, a trimis un avertisment clar și direct către Kremlin. Rusia este acuzată că sprijină gruparea teroristă Hamas, iar amenințarea a fost făcută chiar la un post de televiziune rus.

Amir Weitmann, reprezentantul partidului israelian de guvernământ Likud, a declarat la postul de televiziune Russia Today că Rusia sprijină gruparea Hamas. El a spus că, după încheierea războiului, Israelul va căuta să se asigure că Ucraina obține un câștig și că Rusia va fi făcută responsabilă pentru acțiunile sale.

Weitman a menționat sprijinul pe care Rusia îl oferă inamicilor Israelului, având în vedere atrocitățile comise de militanții Hamas.

