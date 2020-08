Cunoscut în ultima vreme ca unul dintre cei mai aprigi contestatari ai guvernării liberale, fostul premier Victor Ponta a surprins vineri prin mesajul postat pe internet.

Liderul PRO România laudă Guvernul Orban pentru o măsură adoptată recent, în contextul pandemiei de coronavirus, arătând că nu trebuie criticați guvernanții doar de dragul criticii.

”PSD refuză să facă moțiune de cenzură”

”Guvernul Orban face multe prostii si ticalosii – dar ramane in functie in continuare pentru ca PSD il sustine ( si refuza sa faca Motiune de Cenzura) !

Noi, PRO Romania,am fost cei mai vocali atunci cand Orban a schimbat sefi pesedisti, pusi de Dragnea & Co, cu sefi liberali la fel de incompetenti si inefecienti ! Din pacate, acum se dovedeste ca , in ultimii ani, in aceasta privinta PNL = PSD!

Dar acum Guvernul a facut un lucru bun – si nu trebuie criticat doar ca sa zici ca ai criticat : a schimbat conducerea liberala incompetenta a DSP Bucuresti- si a numit interimar un medic militar!”, a scris fostul premier vineri pe Facebook.

”Medicii sunt profesionisti care merita sprijiniti / medicii militari au in plus o Cultura institutionala si disciplina care se pot dovedi extrem de eficiente in momente de criza!

Din acest motiv candidatul PRO Bucuresti pentru Primaria Generala este chiar un medic militar – 1% politica si 99% munca, seriozitate si profesionalism!”, a completat Victor Ponta.

DSP București, coordonată de generalul-medic Ionel Paul Oprea

În context, trebuie precizat că, în urma unei decizii a ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, Direcția de Sănătate Publică București intră sub conducere militară.

DSP București va fi coordonată de generalul-medic Ionel Paul Oprea, care a condus temporar și Spitalul Județean Suceava, devenit focar de coronavirus, în această primăvară.

Decizia ministrului Sănătății vine după ce scandalurile legate de DSP București s-au ținut lanț în ultima perioadă din cauza unor anchete epidemiologice ratate sau chiar inexistente, în contextul epidemiei de COVID-19.

Direcția de Sănătate Publică din București devine prima astfel de structură din țară care intră sub conducere militară în timpul pandemiei de COVID-19.

Direcțiile de Sănătate Publică sunt instituții-cheie în gestionarea epidemiei de coronavirus, fiind cele care ar trebui să gestioneze anchetele epidemiologice.