Răsturnare totală de situație în ceea ce privește Molnupiravir, pastila anti-Covid a celor de la Merck. Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a aprobat utilizarea în regim de urgenţă în Uniunea Europeană a acestui medicament minune. Referitor la pastila produsă de Pfizer, Paxlovid, acesta este în curs de evaluare.

Agenţia Europeană pentru Medicamente a precizat că a „emis recomandări” astfel încât ţările din Uniunea Europeană să poată să decidă individual să utilizeze pastila anti-COVID produsă de Merck, denumită Molnupiravir, în cazul unui vârf al infecţiilor. Pastila Merck nu ar trebui să fie utilizată de femeile însărcinate sau de femeile care nu folosesc metode contraceptive şi ar putea rămâne însărcinate, a mai spus EMA.

Tot ce trebuie să știți despre Molnupiravir

Acum s-a aflat că Molnupiravir are o eficiență de doar 30% împotriva spitalizărilor și deceselor. Mai exact, pastila anti-Covid de la Merck, Molnupiravir, are o eficiență mai scăzută în reducerea spitalizărilor și deceselor, după o actualizare de date, față de cum arătau datele inițiale. Producătorul a anunțat că tratamentul are o eficiență de doar 30%, pe baza datelor de la peste 1.400 de pacienți, față de 50%, pe baza datelor de la 775 de pacienți, cât arătau datele din octombrie, a anunțat Reuters.

În ceea ce privește datele despre pilula Pfizer, acestea au indicat o reducere cu 89% a riscului de spitalizare sau deces produse de coronavirus, comparativ cu un placebo.

Ultimele informații despre pilula anti-COVID

Merck a depus o cerere de autorizare în SUA pentru molnupiravir pe 11 octombrie, în urma datelor intermediare. Compania a declarat că datele despre molnupiravir, dezvoltat împreună cu Ridgeback Biotherapeutics, au fost transmise Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA înainte de o întâlnire a consilierilor săi experți de marți.

„Continuăm să credem că guvernele vor continua să comande atât Molnupiravirul de la Merck, cât și Paxlovid de la Pfizer, având în vedere inițial prevalența tot mai mare și îngrijorările legate de rezistența” la vaccinuri, a spus analistul Citi, Andrew Baum.

Trebuie subliniat că atât pilula celor de la Pfizer cât și a celor de la Merk este mai ieftină şi mai uşor de administrat decât alte antivirale care trebuie administrate intravenos şi sunt mai ieftin de fabricat decât vaccinurile, cu un lanţ de aprovizionare mai simplu.