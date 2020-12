Răsturnare maximă de situație. Orban se întoarce?! Este bomba politică a anului

Timp de două zile sunt negocieri dure pentru confirgurarea noului Guvern. Cea mai tensionată discuție se duce între PNL și USR pe Camera Deputaților și pe cea de premier. Useriștii nu vor să cedeze ambele posturi, iar liberalii nu vor să rămână doar cu una. Mai ales că postul pentru Camera Deputaților îi este promis lui Ludovic Orban.

Un greu din politică a venit însă cu soluția pentru ca negocierile să fie deblocate. Acesta susține nici mai mult nici mai puțin ca Orban să se reîntoarcă în funcția de prim-ministru.

Teoria aparține lui Miron Mitrea, un greu lider din PSD. Acesta a făcut o analiză succintă a situației în ceea ce privește negocierile dintre partidele politice pentru formarea viitorului guvern și împărțirea funcțiilor din Parlament. El a fost de părere că o soluție posibilă este reîntoarcerea lui Ludovic Orban la cârma Executivului.

Care va fi soluția luată mâine

Miron Mitrea a analizat situația negocierilor din ultimele zile în cadrul emisiunii Culisele Puterii de la Realitatea PLUS.

„Partidele politice sunt conduse de oameni, de aici si blocajul de la USR. USR are doi lideri: Ciolos, care e propunerea de prim-ministru, si domnul Barna care are o singura solutie ca sa fie in joc: sa ia Camera.

Functia cu adevarat executiva in Parlament e presedintele Camerei. Domnul Dan Barna ori se duce vice-prim ministru, adica tine conferinte de presa cand nu are chef prim-ministru, ori daca vrea sa fie important politic, vrea Camera.

Toate negocierile se poticnesc in pozitia lui Ludovic Orban si a lui Dan Barna. E evident ca USR PLUS va apasa foarte tare pentru o functie importanta. Nu m-ar mira ca maine la sfarsitul zilei solutia sa fie Ludovic Orban se intoarce la Guvern, Barna ia functia de presedinte al Camerei si Hunor ia Senatul”, a declarat Miron Mitrea la Culisele Puterii de la Realitatea PLUS.