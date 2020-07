Despărțirea lui Răzvan Simion de Lidia Buble a șocat întreaga opinie publică mai ales că cei doi păreau să fomeze un cuplu extrem de solid. După separare, artista a ales să se refacă acasă la familia sa, în Oradea, unde a stat în liniște și a cugetat la cele petrecute.

Cariera a determinat-o să revină însă în București, mai ales că Lidia are în plan lansarea unui nou proiect. Tot atunci, au avut loc și filmările unui videoclip pentru o piesă nouă a solistei. Potrivit informațiilor furnizate de jurnaliștii de la impact.ro, atunci când a mers la filmările clipului, Lidia s-a trezit față în față cu Răzvan și a fost tulburată de revedere.

„Din câte știm noi, nu se mai văzuseră de vreo două luni. Ei sunt despărțiți cu mult timp înainte să anunțe Răzvan. Mesajul ăla a fost postat numai atunci când el a fost convins că nu mai este nimic de făcut, că povestea lor s-a terminat. Da, Răzvan a fost la filmări, ceea ce este normal, ținând cont că el este implicat în proiectele ei de mai bine de cinci ani. A fost un moment ciudat pentru toată lumea, vă dați seama. Amândoi erau emoționați, însă s-au purtat ca două persoane civilizate. S-au salutat, au vorbit, am mai glumit toți”, au declarat surse apropiate artistei, citate de publicația amintită.

Trebuie amintit că Răzvan este cel care a anunțat primul despărțirea de Lidia Buble. „Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare că la un moment dat am devenit insuficient. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine, dar separat. Suntem în continuare o echipă și construim proiecte muzicale. În rest, suntem doi foști iubiți, actuali buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept”, acesta e mesajul postat de prezentatorul TV pentru a anunța separarea.