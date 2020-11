Răsturnare de situație privind închiderea școlilor! Rafila a spus adevărul

Medicul Alexandru Rafila a spus adevărul despre închiderea școlilor. Acesta a susținut, marţi, la Ploieşti, că autorităţile din România au închis şcolile „când nu era cazul”, copiii riscând să dezvolte probleme în procesul de dezvoltare psiho-social.

„Nu am fost predictivi, am fost doar reactivi. Am închis şcolile când nu era cazul. Este foarte clară poziţia OMS privind menţinerea deschisă a şcolilor, măcar a şcolilor primare, pentru că aceşti copii, dacă au condiţii de învăţământ, şi şcolile am înţeles că au fost amenajate în acest sens, trebuie să primească copiii. Copiii noştri nu pot deveni nişte copii cu foarte serioase tare (…) în procesul de dezvoltare ca viitori adulţi din punct de vedere psiho-social”, a spus Rafila într-o conferință de presă.

În opinia sa, copiii trebuie să interacţioneze unii cu alţii, trebuie să interacţioneze cu cadrele didactice.

„Nu putem ţine un copil în faţa unui ecran luni de zile pentru că ne e frică de ce s-ar putea întâmpla, pentru că nu ne pregătim sau pentru că negăm recomandările unor organizaţii internaţionale”, a punctat cunoscutul medic.

El a apreciat că cel puţin copiii din ciclul primar pot merge la cursuri, dând exemplul unor ţări din Uniunea Europeană care au menţinut şcolile deschise, deşi aveau de 2-3 ori mai multe cazuri de COVID-19 decât România raportat la populaţie.

„De cele mai multe ori, specialiştii nu au fost consultaţi, au fost luate măsuri de natură politică, iar specialiştii au fost consultaţi atunci când măsurile politice coincideau cu punctul de vedere al specialiştilor. Ori, în momentul în care am un Comitet Naţional de Situaţii de Urgenţă care ia diverse hotărâri periodic, iar comitetul ştiinţific al CNSU nu s-a mai întrunit de circa două luni şi jumătate, vă întreb care e nota pe care aţi da-o dumneavoastră Guvernului într-o astfel de situaţie?”, a mai declarat profesorul Alexandru Rafila.