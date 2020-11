Pandemia de coronavirus a paralizat pur și simplu România. În încercarea de a limita răspândirea virusului, autoritățile au închis școlile care acum se desfășoară online.

Anunțul zilei pentru toți elevii!

Acum, Ministerul Educației vine cu un anunț de ultimă oră. S-a aflat când s-ar putea redeschide școlile. Elevii ar putea reveni în bănci după sărbătorile de iarnî, în luna februarie, odată cu începerea semestrului doi. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion.

Examenele de Bacalaureat și Evaluarea Nationala 2021 nu s-au pus în discuție până acum. „Asta din cauză că sperăm ca lucrurile să se îndrepte în semestrul II și să se facă școală față în față. O schimbare ar insemna sa dam examene in sistem online, ceea ce e extrem de greu. Poate ca nici nu ar trebui sa luam in calcul alt mod decat fata in fata. Si sa nu uitam ca anul trecut am organizat in conditii excelente examenele, tot in conditii de pandemie”, a spus secretarul de stat, conform Edupedu.ro.

Mai mult, Sorin Ion a mai vorbit despre o altă problemă importantă. „Programele scolare pentru liceu reprezinta prioritatea Ministerului Educatei in acest moment si ne aflam cu ele aproape de finalizare. Cred ca foarte curand ele vor fi publicate. Sunt mai multe variante”, a mai spus secretarul de stat.

Ministerul Educatiei trebuie sa aplice, incepand cu anul scolar 2021-2022, o noua programa scolara si la liceu. Innoirea curriculara a ajuns in prezent la clasa a VIII-a, iar ceea ce vor invata elevii la liceu trebuie sa fie in concordanta cu ceea ce stiu din gimnaziu.

Multi profesori din Romania nu reusesc sa sustina orele fie din cauza lipsei de conexiune la internet sau a accesului la device-uri.

