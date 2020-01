Cristina Țopescu a murit de la finalul anului trecut însă nimeni nu a căutat-o în tot acest timp. Tragedia a fost descoperită după ce o vecină a sunat duminică seară la 112 după ce nu o mai văzuse pe fosta prezentatoare din 19 decembrie. Astfel, polițistii au revenit luni dimineață la casa Cristinei Țopescu pentru a continua ancheta. Criminaliștii nu exclud nici o ipoteză. Trupul neînsufleţit al jurnalistei a fost dus la Medicină Legală.

Ce a transmis ministrul de Interne după moartea Cristinei Ţopescu

Cristina Țopescu a fost găsită fără suflare în casă. Nu mai văzuse nimeni de la sfărșitul anului trecut. Apelul la 112 al unui prieten, făcut aseară puțin dupa ora 21, a dus la cumplita descoperire.

Marcel Vela a precizat, la România TV, că vecinii au sunat la 112 deoarece nu au mai zărit-o de mai multe zile pe Cristina Țopescu și au observat că mașina din fața casei era nemișcată. În privința împrejurărilor în care a murit jurnalista, ministrul de Interne spune că anchetatorii nu se pot pronunța încă. „Da, a fost un moment delicat. Am fost anunțat de chestorul Vasilescu despre faptul că o vecină a anunțat la 112 suspiciunea ei cu privire la vecina Cristina, nu o mai văzuse pentru că mașina era nemișcată în fața casei. S-au mobilizat forțele din zonă, s-a intrat în casă și s-a realizat că este o tragedie și că nu mai este printre noi Cristina Țopescu”, a declarat Marcel Vela la România TV.

Probabil în cursul zilei de luni, după ce se va face autopsia se va ști cauza, fiind prea devreme ca anchetatorii să se pronunțe cu privre la modul cum a murit jurnalista, mai precizează ministrul de Interne.

„Este prea devreme să ne pronunțăm la variante, inclusiv sinuciderea sau un infarct, comoție cerebrală. (…) La momentul în care vom avea concluziile, evident, că le vom comunica și opiniei publice”, a mai spus Vela.

Cine a fost Cristina Ţopescu

Nascuta pe 4 iulie 1960 la Oradea, Cristina Topescu a fost de mica atrasa de mirajul televiziunii. In perioada 1970-1979 a aparut la numeroase emisiuni de copii si tineret, dupa care i-a fost interzis sa mai intre in TVR, din cauza dosarului familiei Topescu (tatal cazuse in dizgratia regimului comunist, iar mama era plecata in Germania). Dupa absolvirea Facultatii de Limbi straine, Sectia engleza-italiana, Cristina Topescu a dat meditatii, a fost corector la „Contemporanul” si a inceput sa scrie in revista „Cinema „.

A incercat sa fuga din tara in septembrie 1989, pentru a ajunge la mama ei, in Germania, dar a fost prinsă şi închisă.

Realizatoarea de televiziune şi prezentatoarea Cristina Ţopescu a fost găsită fără viaţă, duminică seară, în locuinţa ei din oraşul Otopeni, a informat Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov.

Poliţia a fost alertată de o vecină, care a spus că nu a mai văzut-o pe Cristina Ţopescu de trei săptămâni. „În cursul acestei seri, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, poliţiştii oraşului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violenţă. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală”, se arată într-un comunicat.

Fiica comentatorului sportiv Cristian Ţopescu avea 59 de ani.

Te-ar putea interesa și: