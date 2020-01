Confesiunea Cristinei Țopescu

Actrița Tania Popa, prietenă a Cristinei Țopescu, a făcut câteva dezvăluiri dureroase în platoul emisiunii Agenția VIP, de la Antena Stars. Conform acesteia, cele două prietene s-au văzut cu puțin timp înainte ca jurnalista să moară singură în casa în care locuia, potrivit fanatik.ro

Actrița a povestit că ea și Cristina Țopescu au ieșit să ia masa împreună, iar atunci, regretata jurnalistă i s-a confesat și i-a vorbit despre mai multe neajunsuri din viața ei. Cristina Țopescu i-a spus Taniei Popa că este singură și că are anumite probleme, însă actrița nu a dezvăluit și despre ce fel de probleme a fost vorba.

Ce a transmis prietena acesteia

„Chiar nu trebuie să cazi. Trebuie să fii lucid. Eu îmi aduc aminte, am făcut cu ea un interviu nu foarte de mult. Şi chiar m-a rugat după, a zis, dacă am timp, să ne vedem că ea stând în Otopeni, am ieşit în Otopeni la o cârciumă şi am mâncat împreună. Şi jur că era singură.

Era singură, îmi povestea despre cum se ocupă ea de câini, de vecinii care unii iubeau lucrul ăsta, unii nu, ce probleme avea şi am vorbit foarte mult despre chestia asta atunci. (…) Eu mă consider un om puternic. Prefer să mă duc să mă descarc, dar să nu mă vadă nimeni că plâng” a spus Tania Popa, prietena Cristinei Țopescu, la emisiunea Agenția VIP.

