De această dată, Lia Olguța Vasilescu scoate la iveală adevărul depsre banii de la buget. Fostul ministru al Muncii a declarat, la Antena 3, că banii pentru creșterea punctului de pensie cu 40% au fost prevăzuți în bugetul de stat și este o minciună ce afirmă guvernanții că nu au de unde finanța o asemenea măsură.

Totodată, aceasta a abordat și subiectul inechității dintre femei și bărbați.

„Atentia s-a canalizat pe cresterea punctului de pensie de la 1 septembrie. Se scapa din vedere ca de la 1 ianuarie 2020 ar fi trebuit inceputa recalcularea pensiilor pe noile formule de calcul. Legea elimina inechitatile din sistem care nu pot fi rezolvate fara noua formula de calcul. Exista inechitati intre femei si barbati.

De asemenea, persoane care au iesit la pensie pe legislatii diferite au pensii diferite desi au lucrat in acelasi loc. Ei (PNL-istii, n.red) nu vor sa aplice legea pentru ca legea nu inseamna doar 40%, ci inseamna si banii pe recalculari”, a spus Olguța Vasilescu.

Nu se poate trăi în aceste condiții

Fostul ministrul al Muncii a mai precizat faptul că românii nu pot trăi în aceste condiții, iar pensionarii au nevoie de bani atât pentru plata utilităților, cât și pentru achiziționarea de medicamente necesare și mâncare.

„Nicaieri in UE, poate in Bulgaria, dar nu cred ca vrem sa ne comparam cu Bulgaria, pensiile nu sunt asa de mici. Sunt multe pensii sub o mie de lei. E clar ca nu se poate trai in aceste conditii. Pensionarii sunt primii care isi platesc utilitatile, apoi banii se duc pe medicamente si mancare si atat. Nu e vorba de a stimula consumul, e vorba de supravietuirea acestor oameni.

Este o minciuna cu cresterea deficitului. Banii cu pensiile au fost trecuti in buget, deci cele 10 mld exista. Cu 3,2 mld s-au majorat cu 14% pensiile, iar cu ceilalti 6,8 mld de fapt prin aceasta rectificare ii da la Munca si ii trimite la Fondul de Rezerva al Guvernului ca sa se duca la primarii PSD care candideaza din partea PNL, la primarii PNL sa straga pentru alegerile locale. Nu se mareste cu niciun leu deficitul. Banii existau. De ce ii iau acum?”, a mai declarat Lia Olguța Vasilescu.