Schimbare în magazinele alimentare Amazon

Amazon elimină tehnologia Just Walk Out din magazinele sale Amazon Fresh, ca parte a unui efort de modernizare a lanțului de magazine alimentare, transmite Associated Press.

Binecunoscuta tehnologie a companiei le permite clienților să plătească pentru articole fără a sta la coadă și le trimite apoi chitanțe. Compania spune că aceasta va fi înlocuită acum cu cărucioare inteligente care le permit clienților să sară peste coada de la casă, dar și să își vadă cheltuielile în timp real.

În timp ce a reproiectat magazinele Fresh în ultimul an, Carly Golden, purtător de cuvânt al Amazon, a declarat că firma i-a ascultat pe clienții care se bucură să sară peste cozile de la casele de marcat, dar care doreau, de asemenea, să își vadă chitanțele și economiile pe măsură ce făceau cumpărăturile. Golden a spus că aceste cărucioare inteligente le vor oferi clienților aceste beneficii, precum și confortul de a sări peste cozi.

Compania, cu sediul în Seattle, operează zeci de magazine alimentare Fresh în Statele Unite, majoritatea în California, Illinois, Virginia și Washington. Compania operează, de asemenea, magazine de proximitate fără casierie sub marca Amazon Go și deține Whole Foods, pe care l-a cumpărat în 2017 pentru 13,7 miliarde de dolari.

În ciuda previziunilor potrivit cărora intrarea Amazon în sectorul alimentar va perturba piața, compania s-a străduit să găsească un mod de operare funcțional.

Tehnologia va fi în continuare oferită retailerilor terți

În 2023, directorul general al companiei, Andy Jassy, a scris în scrisoarea sa anuală către acționari că Amazon lucrează pentru a găsi formula potrivită care să-i permită să aibă un impact mai mare asupra comerțului fizic cu produse alimentare. Compania a închis unele magazine Amazon Fresh și Go care nu se ridicau la nivelul așteptărilor și a declarat la începutul anului trecut că a oprit temporar extinderea magazinelor Fresh.

În noiembrie, compania a redeschis trei magazine Fresh în Los Angeles, California. Purtătorul de cuvânt al Amazon, a declarat că, în prezent, compania se concentrează pe deschiderea „selectivă” de noi magazine Fresh și pe remodelarea majorității magazinelor sale existente.

Tehnologia Just Walk Out va continua să fie oferită în magazinele Amazon Go și în unele magazine Amazon Fresh mai mici din Marea Britanie, a precizat compania. De asemenea, aceasta va continua să ofere tehnologia și retailerilor terți.