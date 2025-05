OMV a vândut Lukoil participația sa de 5% la concesiunea Ghasha

Grupul energetic austriac OMV AG și-a vândut participația de 5% la concesiunea Ghasha către grupul petrolier rus Lukoil. OMV AG și-a vândut participația pentru 594 milioane de dolari, minus un comision de tranzacție în valoare de 100 milioane de dolari.

Această tranzacție dublează participația Lukoil la concesiunea Ghasha până la 10%. Lukoil deținea deja o participație de 5%, pe care a achiziționat-o în octombrie 2019 pentru 214 milioane de dolari.

În anul 2023, compania petrolieră Abu Dhabi National Oil Company a decis să investească în proiectul care vizează dezvoltarea câmpurilor Hail și Ghasha, care fac parte din concesiunea Ghasha. Acest proiect ar urma să ajungă la un platou de producție de cel puțin 40 milioane metri cubi de gaze/zi, precum și peste 120.000 de barili echivalent petrol/zi de petrol și gaz condensat.

Principalul acționar la această concesiune este Abu Dhabi National Oil Company, cu o participație de 55%. Grupul italian Eni deține 25%, iar grupul thailandez PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) deține 10%, la fel ca și Lukoil.

OMV AG anunță o nouă investiție în instalația mare de hidrogen verde de 140 MW

Pe data de 28 mai 2025, OMV AG a inaugurat oficial instalațiile sale emblematice ReOil® și electrolizator la rafinăria Schwechat de lângă Viena. Instalația proprie de reciclare chimică ReOil transformă materialele plastice greu de reciclat în produse de calitate virgină, promovând circularitatea și reducând impactul asupra mediului.

Noua instalație de electroliză de 10 MW are o capacitate de producție de până la 1 500 de tone de hidrogen verde pe an și este cea mai mare de acest tip din Austria. Cele două tehnologii de pionierat au fost în centrul atenției la evenimentul OMV „De la inovare la impact: Forward for Good”, găzduit de Alfred Stern, președinte al Consiliului Executiv și CEO al OMV, și Martijn van Koten, vicepreședinte executiv al OMV Fuels & Feedstock și Chemicals.