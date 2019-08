Omul de afaceri, Remus Rădoi a făcut afirmații explozive, exclusiv pentru Antena 3, declarând că a fost singur la secretarul de stat Gheorghe Nucu pentru a raporta ceea ce se întâmplă în Caracal.

”Am fost la Gheorghe Nucu aproximativ acum 40 de zile. Am depus o cerere pentru audiență. Am fost în audiență, am povestit despre ce se întâmplă în Caracal și am fost sfătuit să merg să depun cele pe care le aveam scrise către șeful DGIPI, care urma apoi să le transmită către ministerul de Interne și la fel, urma să ia măsuri.

Am ajuns la Gheorghe Nucu printr-o cerere, am mers la un birou de la MAI, unde am fost îndrumat la poartă. Documentul îl aveam redactat de acasă. L-am depus la momentul în care am fost primit în cabinetul secretarului de stat MAI Gheorghe Nucu. Documentul nu s-a oprit la dumnealui. Am fost sfătuit să îl depun către DGIPI.

Cert este că faptele pe care le prezentam acolo era de o gravitate foarte mare.

Gheorghe Nucu mi-a spus că ce am declarat acolo e foarte grav și că așteaptă și raportul de la DGIPI și dacă ceea ce am spus eu acolo se va adeveri, se va trimite un corp de control. Din cunoștințele mele, dânșii înaintează raportul către MAI, dar în același ritm mi-am dat seama că lucrurile nu se mișcă așa repede”, a spus Remus Rădoi.

