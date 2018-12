Răsturnare de situație! Dezastru total pentru Kanal D! Cine a câștigat de fapt Exatlon! Mesajul lui Alin Andronic

"Adevăraţii campioni cuceresc suflete nu trofee" - a fost unul din mesajele care m-a facut să realizez că am câştigat "TROFEUL SUPREM"

A fost un drum lung, un drum greu. Timp de 4 luni am luptat pe călduri insuportabile, pe ploaie si frig, pe traseu contra unor adversari puternici şi nu în ultimul rând contra destinului care mereu s-a pus împotriva mea şi mi-a trântit accidentare după accidentare, dar m-am încăpăţânat să nu renunţ la visul meu şi am mers înainte fără să ştiu că ce urma sa mă opreasca este exact lucrul care spulbera visurile multor copii si oameni, şi anume: NEDREPTATEA din partea celor care işi urmăresc interesele personale. M-am simţit învins si singur. Simţeam că sunt o furnică care lupta contra unui gigant. Dar m-am înselat si înca cum. Am găsit acasa o mulţime de oameni, oameni care m-au ajutat sa realizez că nu sunt singur. Susţinerea şi mesajele voastre mi-au demonstrat din nou că binele învinge şi pentru asta vreau să vă spun din tot sufletul ... VĂ MULȚUMESC!!!!”, a postat Alin Andronic pe Facebook.

Alin Andronic a fost concurentul preferat al publicului Exatlon. Războinicul a reuşit să ajungă până în finală, unde a fost învins de către Beatrice Olaru. Din nefericire, lupta a fost nedreaptă încă înainte de a începe duelul dintre cei doi, totul fusese stabilit în favoarea lui Betty.

Timpii pe care trebuia să-i scoată Beatrice pentru a se impune în faţa lui Alin erau unii uşor de obţinut pentru că fetele au fost foarte slabe în această competiţie. În schimb băieţii, au concurat foarte bine şi Alin trebuia să atingă practic imposibilul. Și Ionuţ Jaguarul, antrenorul Războinicilor a spus înainte de competiţie că va câştiga Beatrice, semn că a ştiut că Alin a pierdut concursul încă înainte de a începe, deşi el a fost cel care a dus greul în echipa sa.

Fanii sunt în continuare revoltaţi şi toată lumea este şocată că nici până în momentul de faţă postul de televiziune, Kanal D, nu şi-a asumat greşeala.