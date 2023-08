Cea mai bună prietenă a tinerei de 18 ani din Vaslui, găsită moartă într-un parc din Mangalia, a fost reținută de către anchetatori.

Ei au reușit să îi dea de urmă după ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din Mangalia. Astfel, ei au putut să îi refacă traseul și au ajuns la concluzia că aceasta și-a ucis prietena în camera de hotel unde erau cazate. Amintim că cele două tinere lucrau ca și cameriste la acest hotel, pe perioada verii.

Suspecta a pus cadavrul într-un geamantan

Pentru a scăpa de cadavru, suspecta a pus victima într-un troller, apoi a chemat un taxi în fața hotelului. Șoferul a ajutat-o pe tânără să urce și să coboare troller-ul din portbagaj. Camerele de supraveghere au filmat cum tânăra suspectă căra geamantanul prin parc și cum a lăsat trupul neînsuflețit al prietenei sale sub o bancă.

Cadavrul a fost ulterior descoperit de un bărbat care mergea la pescuit. Inițial, bărbatul credea că este vorba despre un câine, dar a fost șocat să vadă că era o persoană.

„Mergeam la pescuit, pe întuneric, 5:15 era ceasul. Ea era sub bancă, pusă acolo ghemuită. Am crezut că e un câine și când am pus mâna, am văzut că e o persoană fizică. Nu mai respira.

Era mutilată, nu i se cunoștea fața. Am avut un șoc foarte mare. A fost adusă aici cred”, spunea pescarul respectiv.

Suspecta și-a continuat ziua ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic

După ce și-a lăsat prietena fără viață în parc, suspecta s-a întors în camera de hotel, a șters toate urmele și a și scăpat de arma crimei.

Mai apoi, ea a mers la serviciu și și-a continuat ziua ca și cum nu s-a întâmplat nimic. În timpul programului de muncă ea a fost săltată de către anchetatori.

Amintim că, înainte de a fi ucisă, Alina vorbise la telefon cu mătușa ei de mai multe ori. Atunci, ea îi povestise acesteia că prietena ei se poartă urât cu ea. La auzul acestor vești, mătușa sa i-a recomandat să se întoarcă acasă.

Fata, însă, a refuzat și a spus că mai stă puțin pentru a mai strânge câțiva bănuți.