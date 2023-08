Duminică dimineaţă, în jurul orelor 5:30 – 6:00, un pescar care traversa Parcul Tosca din Mangalia, în drum spre mare, a făcut o descoperire şocantă.

O tânără zăcea moartă sub o bancă, desfigurată şi cu gâtul tăiat.

Poliţiştii au identificat-o pe fata ucisă şi abandonată într-un parc din Mangalia

„Pe la cinci şi un sfert mă duceam la pescuit şi trecând pe aici, că stau aproape, am crezut iniţial că este un câine. Când am văzut că este o fiinţă umană am încercat să o trezesc. Am dat să o trezesc, nu a mişcat deloc. Am cerut ajutor la doi băieţi din parcare, eram speriat. (…)

Au sunat la Poliţie, a venit repede Salvarea. Fata era chircită sub bancă (…), era înghesuită acolo, faţa ei era desfigurată total, nu se mai cunoştea nimic. M-a apucat plânsul. (…)

Avea părul creţ, negru, brunetă. Am intrat într-o spaimă …, nu avea faţă deloc, era bătută faţa ca să nu se cunoască, avea la gât, undeva, înţepături. (…)

Când au venit legiştii, au constatat că era moartă de cinci ore. Era moartă. La miezul nopţii nu umblă nimeni pe aici”, a povestit bărbatul care a găsit-o pentru presa locală.

Ulterior, oamenii legii au identificat-o pe tânără, despre care se credea iniţial că ar avea în jur de 12 ani.

Victima este o tânără de 18 ani din judeţul Vaslui. Ea locuia într-o cameră de hotel din Saturn şi era venită pe litoral pe perioada verii, pentru a munci.

Totodată, anchetatorii au reţinut o altă tânără de 18 ani, tot din judeţul Vaslui, aceasta fiind suspectă în cazul crimei odioase.

Comunicatul oficial al IPJ Constanţa

„Ca urmare a sesizării din data de 6 august a.c., cu privire la faptul că o persoană de sex femeiesc a fost găsită decedată într-un parc din municipiul Mangalia, Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța este abilitat să comunice următoarele:

La data de 6 august a.c., în jurul orei 05.30, polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un parc din municipiul Mangalia, se află cadavrul unei persoane de sex femeiesc.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă. Cadavrul prezenta urme de violență, echipajul medical declarând, ulterior, decesul.

În cauză au fost efectuate cercetări și investigații de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Poliției municipiului Mangalia, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

În urma acestora, a fost stabilită identitatea persoanei vătămate, ca fiind o femeie, de 18 ani, din județul Vaslui.

Tot ca urmare a investigațiilor efectuate, a fost identificată și o persoană, de 18 ani, față de care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța”, este comunicatul oficial al IPJ Constanţa.