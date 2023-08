Cadavrului tinerei descoperit sub o bancă dintr-un parc din municipiul Mangalia a fost găsit duminică de un bărbat care intenţiona să meargă la pescuit, acesta declarând jurnaliştilor că victima avea „faţa desfigurată total” şi „înţepătură la gât”.

Poliția, alertată de un pescar amator

„Pe la cinci şi un sfert mă duceam la pescuit şi trecând pe aici, că stau aproape, am crezut iniţial că este un câine. Când am văzut că este o fiinţă umană am încercat să o trezesc. Am dat să o trezesc, nu a mişcat deloc. Am cerut ajutor la doi băieţi din parcare, eram speriat. (…) Au sunat la Poliţie, a venit repede Salvarea. Fata era chircită sub bancă (…), era înghesuită acolo, faţa ei era desfigurată total, nu se mai cunoştea nimic. M-a apucat plânsul. (…) Avea părul creţ, negru, brunetă. Am intrat într-o spaimă …, nu avea faţă deloc, era bătută faţa ca să nu se cunoască, avea la gât, undeva, înţepături (…). Când au venit legiştii, au constatat că era moartă de cinci ore. Era moartă. La miezul nopţii nu umblă nimeni pe aici”, a declarat bărbatul jurnaliştilor din presa locală.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa a informat că, duminică, în jurul orei 5,30, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-un parc din municipiul Mangalia, se află cadavrul unei persoane de sex femeiesc.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă”, a transmis IPJ, printr-un comunicat de presă.

Femeia a fost identificată la scurt timp

Femeia a fost ulterior identificată, fiind vorba de o tânără de 18 de ani din judeţul Vaslui, fiind reţinută de către poliţişti ca principal suspect o altă tânără de aceeaşi vârstă, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, Olimpia Ceară.

Potrivit sursei citate, victima are 18 ani şi este din judeţul Vaslui. Aceasta ar fi fost ucisă.

„În cauză au fost efectuate cercetări şi investigaţii de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Criminalistic şi Poliţiei municipiului Mangalia, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. În urma acestora, a fost stabilită identitatea persoanei vătămate, ca fiind o femeie, de 18 ani, din judeţul Vaslui”, a precizat oficialul IPJ Constanţa.

De unde ar fi plecat totul?

De asemenea, poliţiştii din Constanţa au reţinut o altă tânără, de 18 de ani, care este considerat principalul suspect al crimei. Faţă de aceasta din urmă se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor, ancheta derulându-se sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, a mai menţionat sursa citată.

Pe surse, se pare că aceasta colega sa de cameră, care, de fapt ar fi ucis-o. Cele două tinere erau cameriste la un hotel din stațiunea Saturn și împărțeau aceeași cameră.

Potrivit surselor, se pare că motivul tragediei ar fi fost o dispută între cele două. Totul ar fi pornit de la faptul că victima își înșela iubitul, iar colega ei de cameră era pusă în situația de a minte pentru a o proteja.