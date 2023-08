Caz fără precedent la ICCJ

Corina Corbu, președinta ICCJ, a cerut verificarea lui Alin Sorin Nicolescu (foto), de la Sectia penala a ICCJ. Decizia a venit după ce un subinspector de poliție de la Direcția Generală Anticorupție (DGA) l-a acuzat pe Sorin Nicolescu că ar fi în spatele unei acțiuni de hărțuire declanșată de șeful DGA, Liviu Vasilescu.

Pe scurt, polițistul Giorgian Gheorghe Cioriia a declarat că șeful DGA l-ar fi intimidat și l-ar fi trimis la Înalta Curte de Casație pentru a-i cere scuze judecătorului Alin Nicolescu. Acesta din urmă ar fi folosit un limbaj nepermis incompatibil cu funcția de magistrat.

„Sper să întelegi ceva din ecuația asta pt că ți a trecut un glonț pe la ureche…”, i-ar fi scris judecătorul ICCJ, polițistului.

Totul a pornit de la un incident ce a avut loc între judecătorul Nicolescu și polițistul Cioriia în timpul examenului de licență din data de 4 iulie 2023, la Facultatea de Drept European și Internațional din cadrul Universității Nicolae Titulescu. Magistratul participa ca supraveghetor.

Politistul povestește că judecătorul s-ar fi enervat după ce a fost nevoit să îi strige numele de două ori pentru a-i prezenta cartea de identitate. După aceasta, i-ar fi zis: „hai, bă, ce faci, stau după tine”.

Conflictul nu s-a oprit aici, polițistul povestește că Nicolescu i-a luat datele din buletin și l-a amenințat că va lua legătura cu șeful lui, directorul DGA Liviu Vasilescu. Judecătorul nu a ratat ocazia de a-l întreba în mod ironic dacă e „prost”.

Judecătorul Nicolescu a recunoscut că a trimis mesajul incriminator

Cazul a fost povestit de către polițist pe pagina sa de Facebook. Judecatorul ICCJ Alin Sorin Nicolescu și-a recunoscut fapta într-un interviu pentru publicația epoch-times.ro. Aici, Nicolescu admite că a vorbit cu seful DGA, Liviu Vasilescu. Mai mult, acesta îi este prieten. Cu toate acestea, judecătorul precizează că nu a dorit să îi facă rău polițistului. Potrivit lui Nicolescu, polițistul e cel care a avut un comportament nepotrivit.

„A fost o discutie informala, l-am sunat pe Liviu (Vasilescu n.r.) care e prietenul meu si i-am spus: ‘Pai asa ii educati pe politisti in Romania, e in regula, in fata a 200 de studenti sa ma faca nedemn de functia de judecator ICCJ, el care are 23 de ani? Pai ce facem cu societatea asta, cu lumea in care traim?’ atat a fost. M-a intrebat Liviu: ‘Vrei sa ii faci plangere?’ i-am zis ca nu, n-am facut in viata mea. I-am zis doar ca nu e in regula cum ii educa. Daca nu pentru pozitia profesor student atunci pentru parul meu alb…’”, a declarat judecatorul ICCJ Alin Sorin Nicolescu.

Nicolescu a recunoscut astfel mesajul trimis: „Ascultati-ma, i-am spus asa ‘Bai, ti-a trecut un glont pe langa ureche, trebuia sa iti fac sesizare scrisa, trebuia sa iau masuri cu tine, ca toleram o data, de doua ori… sper sa intelegi ceva din chestia asta!’ Nu e in regula ce se intampla cu generatia asta. Si imi asum, ies in presa si spun ‘Nu e in regula, nu exista respect!’ Daca eram rau intentionat ii faceam sesizare scrisa, aveam sustinerea universitatii, aveam tot, nu se poate! Nu e posibil, sunt oripilat!

Vis-a-vis de steroizi: E un politist plin de tatuaje, plin de sus pana jos, tatuat, asta e, alta generatie, si plin de muschi, cu niste muschi din aia mai merg si eu la sala sa ma intretin, sa-mi tin mintea limpede, stiu ca nu poti sa faci muschii aia decat de la steroizi. Si i-am zis ‘atentie de la steroizi’, eu tot bine intentionat!

Nu am fost rau intentionat, deloc, deloc, deloc nici eu, nici Liviu. Doar un semnal de alarma, si eu si Liviu, bai, nu se face asa. Cum sa vorbesti asa la profesorul tau, sa ii spui ca e nedemn. Chiar daca greseam eu cu ceva, bai, strangi din dinti, asta e. Trebuie sa ai demnitate, bun simt, nu asa… Altul in locul meu facea sesizare scrisa, aveam 100 de copii acolo studentii… Dar nu am facut asta, ba din contra, am zis ‘bai, la copilul asta sa ii fie bine, sa inteleaga ceva din ecuatia asta’. Dar nu vedeti, pe cine nu lasi sa moara, nu te lasa sa traiesti”.

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție Corina Corbu a sesizat Inspecția Judiciară

Corina Corbu a declarat că a citit relatarea politistului și a sesizat Inspecția Judiciară pentru a face toate verificările, si pentru a stabili dacă s-a comis vreo abatere disciplinară sau dacă a fost încălcat Cod deontologic. Este pentru prima dată în istoria Înaltei Curți când președintele ICCJ sesizează IJ într-un astfel de caz.

Vă invităm să citiți mesajul publicat pe Facebook de către polițistul Cioriia Gheorghe Giorgian, absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, promoția 2022: