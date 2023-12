Adevăratul motiv pentru care a murit femeia blocată în liftul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina.

Angela Nicolae a oferit, marți, mai multe detalii despre femeia care a decedat într-un lift blocat. Necropsia indică absența unei legături cauzale între decesul ei și liftul spitalului.

Potrivit spuselor sale, liftul era în stare bună, având reviziile la zi, iar manevrele de resuscitare au fost efectuate în interiorul liftului. În dimineața zilei de 16 decembrie 2023, după evaluarea medicului de gardă, s-a hotărât transferul pacientei de 81 de ani, cu multiple comorbidități, de la Secția Medicină Internă la Secția Anestezie și Terapie Intensivă. Pacienta a fost însoțită în lift, în jurul orei 07:20, de o echipă formată conform procedurilor interne, compusă din medic neurolog și personal mediu și sanitar auxiliar.

În timpul transportului, liftul s-a blocat. Pacienta a intrat în stop cardio-respirator. Echipa tehnică internă a intervenit pentru deblocarea liftului. La ora 08:00 a fost solicitată și echipa de mentenanță a liftului. Deblocarea s-a realizat în jurul orei 08:00. Medicul de terapie intensivă a continuat evaluarea pacientei și manevrele de resuscitare. La ora 08:05, pacienta a fost declarată decedată.

Precizăm că unitatea sanitară are contract de mentenanţă şi service cu prestator de servicii autorizat, iar ultima revizie s-a efectuat în luna noiembrie 2023, când s-a constatat că liftul funcţionează în condiţii tehnice corespunzătoare”, a transmis, marți, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina.

Augustin Popa, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, a furnizat explicații privind incidentul din data de 16 decembrie 2023. Potrivit relatărilor sale, pacienta suferea de mai multe comorbidități. Blocarea liftului imediat după ce echipa medicală a introdus pacienta în acesta pentru a o transporta la un etaj inferior nu a avut nicio legătură cu faptul că femeia a suferit un stop cardiorespirator imediat după blocare.

În lift au intrat medicul de gardă, două infirmiere și un asistent medical. La scurt timp după începerea deplasării, liftul s-a blocat între etajele 5 și 4. Incidentul a avut loc între etajele 5 și 4, iar pacienta a intrat în stop cardiorespirator în câteva minute.

Pe parcursul aproximativ a 30 de minute, echipa medicală a desfășurat manevre de resuscitare, fiind sprijinită și de medicul cardiolog de gardă. La 8:01, s-a reușit deblocarea liftului, iar resuscitarea pacientei a continuat în timpul transferului către secția de terapie intensivă. La 8:05, pacienta a fost declarată decedată.

„Am încercat să iau legătura cu familia pacientei, înţeleg că ei vor să o scutească de necropsie că au zis că nu au nicio urmă de îndoială, că nu au nicio problemă, ştiu că s-a procedat corect. Nu are legătură blocatul liftului cu ce s-a întâmplat cu pacienta.

Ca gândire medicală, numai unui pacient care e claustrofob i se poate face rău în lift, dar vorbim de o pacientă care a mai fost transferată în terapie intensivă, care a mai fost plimbată cu liftul, din secţia Medicală în Neurologie, din Neurologie în Terapie, plus celelalte investigaţii care au fost făcute. Nu era o pacientă care să fie imoblizată cu căruciorul, cu parapareză, mobilizată mereu doar cu liftul.

Am fost puţin acuzaţi pe nedrept că am vrut să ascundem cazul, cei de la DSP au fost informaţi de caz sâmbătă în jurul prânzului, de către conducerea spitalului şi totodată am şi transmis către ANMCS evenimentul.

Doamna manager a dispus o verificare amplă a lifturilor, nu e un lucru de dorit şi nu ne dorim să se mai întâmple vreodată, din punct de vedere medical totul este conform protocoalelor, colegii de la dsp au venit atunci sâmbătă şi nu au constatat nicio neregulă”, a explicat, luni, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, Augustin Popa, pentru presa locală.